情人節「放閃蛋糕」大推薦！BAC「玫瑰女王」超吸睛，早鳥買就送時尚提袋
知名蛋糕品牌「BAC蛋糕」早鳥推出七夕情人節蛋糕了！更狂的是造型為超擬真的粉色玫瑰造型，內餡吃得到五種多層次口感，簡直一支獨秀，現在購買馬上再送市價170元的精美時尚提袋，戀人們不要猶豫快買起來囉。
隸屬金色三麥集團的「BAC蛋糕」，是目前全台灣唯一獨家獲迪士尼官方授權的蛋糕品牌，肩負時尚與口味的精緻造型外觀與美味，每一口都是精華，是一定要光顧嚐鮮的蛋糕品牌之一。日前因應即將到來的情人節，特地推出「玫瑰女王」造型蛋糕，首先需將白色香草戚風蛋糕與酸甜的紅寶石莓果泥奶油餡堆疊，再人工細心地將花瓣一片片編織與堆疊，保證絕對是牛郎織女們愛不釋手的蛋糕呀！不僅如此，即日起至7月24日於BAC官網預購並付款，還能獲贈時尚精美提袋一只（價值170元），要搶要快。
另外，號稱「全台獨家而且最萌的中秋禮盒」也即刻限時限量開放訂購了。印有米奇與迷尼的「迪士尼雪芙蕾禮盒」有著濃郁的冰淇淋奶霜，配上新鮮百香果汁打造而成的「酸甜百香初雪」或用可可碎片作為原料的「脆可可冰霜」，簡直超萌，送禮自用兩相宜。
BAC「玫瑰女王」七夕情人節限定蛋糕
價格：一顆要價799元(大小為3.5吋)
預購時間：即日起至7月24日於BAC官網預購並付款，就能獲贈時尚精美提袋乙只（價值170元）。
購買地點：於全台門市及官網開始上架販售
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