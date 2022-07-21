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喝龜記送你呷龜記！ 最新2款聯名商品「百香紅水烏龍+洽洽瓜子」陪你吃喝FUN暑假

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／龜記提供
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連鎖手搖飲「龜記」近日旗下的招牌品項「紅柚翡翠」回歸，造成巨大迴響，最新再推出2款聯名商品與優惠，陪大家喝茶配瓜子開心放暑假。

龜記搭配機能飲品「果力醒」研發百香果與植物萃取的機能性果汁做調合，推出最新茶飲「龜記賽跑(百香紅水烏龍)」，採用龜記上等紅水烏龍，茶湯色澤蜜黃明亮且甘醇，搭上果力醒天然機能果汁，創新飲品口感酸甜順口，除了無添加糖、防腐劑、咖啡因外，還含有電解質，期望在熱力夏季帶給大家一股強勁的力量，7/21起龜記信義A11店搶先開賣「百香紅水烏龍」，而自7/25起全台11家龜記門市開賣，讓大家活力暢飲。

圖／龜記提供
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再推一款追劇時的必備零食首選「洽洽瓜子」，邀大家一起「呷龜記(瓜子)」，擷取飽滿清香的陽光果實葵花籽，每一粒葵瓜子都歷經細火燉煮24小時，每一顆都吃的到健康的好滋味。自7/23至8/5的每日2點~4點，於全台龜記門市購買滿50元以上即贈送洽洽瓜子試吃乙包(滿100送2包，以此類推)。這個夏天來杯龜記賽跑，讓大家喝龜記、呷龜記開心過暑假。

圖／龜記提供
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龜記

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