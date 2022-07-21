限量維尼造型餅乾！迪士尼 x Aunt Stella詩特莉攜手推「最萌」中秋禮盒，還能當夜燈

曾經推出「愛麗絲夢遊仙境」系列的手工餅乾禮盒，Aunt Stella詩特莉再度與迪士尼合作，推出三款2022年中秋限定的維尼禮盒，不只能當夜燈使用，還搭配限定的維尼提袋，粉絲們還不手刀收藏！

圖／Aunt Stella詩特莉粉專

這次共推出「維尼的月光旅程」、「維尼的月光漫步」、「維尼的月光森林」三款不同內容的禮盒供大家選購；維尼的月光旅程為夜燈禮盒，不只有維尼造型的蜂蜜餅乾，還有復刻回歸的鹹蛋黃玉米片餅乾，美味讓人難以抗拒，外盒是獨家開發的鏤空USB小夜燈木盒，可當成小夜燈使用，也能自由拼裝成桌上型收納盒；維尼的月光漫步則是以密封罐裝入各式口味餅乾，可選擇兩罐密封罐，或是搭配五種口味(香橙、牛奶、鐵觀音、大理石、小藍莓)組成禮盒；維尼的月光森林則是把餅乾裝入畫有維尼、跳跳虎、屹耳的精緻木盒裡，無論是哪一款都兼具了美味與實用性，想送禮給親朋好友，或自己收藏品嘗都很適合！

圖／Aunt Stella詩特莉官網

想嘗嘗新口味的粉絲們，Aunt Stella詩特莉加碼推出「莓好月兔夾心餅乾」，使用100%的天然草莓粉與草莓巧克力，讓內餡有著完美的酸甜比例，只在中秋禮盒中限定現身，喜歡草莓風味的你別錯過了！

圖／Aunt Stella詩特莉粉專

Aunt Stella詩特莉 限量迪士尼中秋禮盒

維尼的月光旅程

餅乾果茶夜燈禮盒 2980元、蛋糕果茶夜燈禮盒 2980元，均搭配限量維尼提袋，送完為止

圖／Aunt Stella詩特莉官網

維尼的月光漫步

單罐包裝 510元、維尼密封雙罐組 1140元、維尼密封罐蛋糕組 1080元，雙罐組、蛋糕組搭配限量維尼提袋，單罐包裝無

圖／Aunt Stella詩特莉官網

維尼的月光森林

餅乾禮盒 850元、蛋糕禮盒 930元，均搭配限量維尼提袋，送完為止

✱7/27-9/9 出貨訂單，檸檬球將以莓好月兔夾心餅乾、巴西可可酥球各取代一包

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