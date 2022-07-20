10元銅板加爆手工茶凍！ 85℃新款「伯爵茶凍飲」Q彈會回甘 咀嚼系+奶茶控手搖一次滿足
夏日來款滑順好入口的清爽茶飲！ 85℃手搖飲料新品再加一，7/21起推出兩款手工伯爵凍飲品「伯爵凍焙青茶」和「雙倍伯爵凍歐蕾」，以純手工製作的伯爵茶凍，吃起來Q彈滑順，還會清爽回甘，適合炎炎夏日想喝手搖飲的奶茶控和咀嚼控們。
85℃「伯爵凍焙青茶」採用清爽且茶韻清甜的高山青茶與濃厚佛手柑香的伯爵紅茶，加入選用的斯里蘭卡紅茶為基底，調合佛手柑的花香、檸檬跟葡萄柚風味並每日製作成伯爵茶凍，口感Q彈滑順，尾韻帶大麥與伯爵茶的香味，層次豐富，大杯售價40元(冰/熱)。
奶茶控還可以選擇「雙倍伯爵凍歐蕾」，以伯爵紅茶為基底，加入新鮮鮮乳，再搭配雙倍的手工伯爵茶凍，加倍滿足嚼嚼的願望，大杯售價60元(冰/熱)。
7/21起，不只有「伯爵凍焙青茶」和「雙倍伯爵凍歐蕾」這兩款飲品能嚐到手工伯爵茶凍，購買85℃其他飲品只要加銅板價10元，就可以加料喝到手工伯爵茶凍，咀嚼控還能選擇加10元加黑糖珍珠、海岩奶蓋，加15元的一整顆布丁，大大滿足口腹之欲！
延伸閱讀：
．真的熱暑了！ ７家「蘋果蜜桃果茶系、芒果野莓冰沙系」消暑手搖飲攻略 買一送一、第2杯0元統統有
．身分證「1.2.5.7.8」or「H.J.K.O」看過來！ 吃燒肉享折扣、送牛舌、烏魚子+大干貝+九孔吃到飽
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言