10元銅板加爆手工茶凍！ 85℃新款「伯爵茶凍飲」Q彈會回甘 咀嚼系+奶茶控手搖一次滿足

夏日來款滑順好入口的清爽茶飲！ 85℃手搖飲料新品再加一，7/21起推出兩款手工伯爵凍飲品「伯爵凍焙青茶」和「雙倍伯爵凍歐蕾」，以純手工製作的伯爵茶凍，吃起來Q彈滑順，還會清爽回甘，適合炎炎夏日想喝手搖飲的奶茶控和咀嚼控們。

圖／85℃提供

85℃「伯爵凍焙青茶」採用清爽且茶韻清甜的高山青茶與濃厚佛手柑香的伯爵紅茶，加入選用的斯里蘭卡紅茶為基底，調合佛手柑的花香、檸檬跟葡萄柚風味並每日製作成伯爵茶凍，口感Q彈滑順，尾韻帶大麥與伯爵茶的香味，層次豐富，大杯售價40元(冰/熱)。

奶茶控還可以選擇「雙倍伯爵凍歐蕾」，以伯爵紅茶為基底，加入新鮮鮮乳，再搭配雙倍的手工伯爵茶凍，加倍滿足嚼嚼的願望，大杯售價60元(冰/熱)。

7/21起，不只有「伯爵凍焙青茶」和「雙倍伯爵凍歐蕾」這兩款飲品能嚐到手工伯爵茶凍，購買85℃其他飲品只要加銅板價10元，就可以加料喝到手工伯爵茶凍，咀嚼控還能選擇加10元加黑糖珍珠、海岩奶蓋，加15元的一整顆布丁，大大滿足口腹之欲！

圖／85℃提供

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