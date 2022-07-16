3大清涼高顏值手搖飲！大苑子新品「葡萄朵朵」、初韻「果然有料」第2杯半價、Bubble Z「人氣小料」免費吃

面對夏季快要人間蒸發的高溫，想立即來杯清涼手搖飲，為大家整理三款超高顏值、超級有料的夏日人氣手搖飲+冰淇淋，大苑子帶來浪漫玫瑰加巨峰葡萄新品「葡萄朵朵」、初韻延續上一波亂七八糟西瓜鮮飲搭檔楊枝甘露再加碼第2杯半價、Bubble Z夏季回饋打卡就送人氣小料，手搖控快來清涼一夏。

初韻TrueWin

芋頭尬西瓜+楊枝甘露 第二杯半價

以繽紛美學特色受到關注的「初韻TrueWin」，前一波芋頭玩轉西瓜的獨特喝法，上市開賣後不到一個月，熱銷逼近20000杯，更有不少分店賣到缺貨。為抵抗炎炎夏日，於即日起至7/20止，再推出「果然有料第二杯半價」，消費憑google五星好評或官方IG按讚，即享「亂七八糟」、「楊枝甘露」任選兩杯，第2杯半價(以價低者折扣)，最低優惠69折起。

圖／初韻TrueWin提供

大苑子

浪漫破表的葡萄朵朵+葡萄玫瑰霜淇淋

鮮果系手搖飲「大苑子」於盛夏帶來全新華麗新鮮滋味，使用盛產的巨峰葡萄搭配屏東有機玫瑰驚喜組合，意想不到的搭配，碰撞出驚豔迷人、浪漫破表的「葡萄朵朵」飲品，來自中部地區新鮮的巨峰葡萄現打成果汁，再搭配上來自屏東大花農場可食用的有機玫瑰花泥，一入口清爽香甜、香氣撲鼻，全台大苑子都能喝得到。

大台北地區朋友更有口福，大苑子推出期間限定的「葡萄玫瑰霜淇淋」，使用新鮮葡萄和玫瑰花瓣泥製作而成的鮮果霜淇淋，新鮮葡萄的甜味帶出玫瑰的香氣，雪酪口感讓霜淇淋更加清爽順口，於市府夢想店獨家上市！

圖／大苑子提供

Bubble Z

夏季大回饋 打卡按讚就免費送人氣小料

連鎖手搖飲品牌「Bubble Z」，深知不少民眾喝手搖飲時也喜歡「咬一波」，自7/18至7/24推出「人氣小料免費送」，只要在「BubbleZ阿偉飲品專賣店」臉書粉絲專頁按讚，與在各分店Google地標打卡，就能各免費幫您的飲品添加波霸珍珠、仙草凍、椰果與寒天晶球等人氣小料乙次，兩邊都完成按讚打卡步驟，更可一次獲得免費添加2樣小料的機會，超殺優惠大放送，讓大家今年夏天好好「咬」起來！

圖／Bubble Z提供

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