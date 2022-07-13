真的熱暑了！ ７家「蘋果蜜桃果茶系、芒果野莓冰沙系」消暑手搖飲攻略　買一送一、第2杯0元統統有

隨著氣溫飆升，讓人無時無刻都想來杯清涼手搖飲相伴！ 特別為大家整理7家「熱門人氣手搖飲料消暑攻略」，看得見蘋果、蜜桃等甜美鮮果入料，或大口一吸秒降溫的無負擔水果冰沙，加上買一送一、第二杯0元等CP值活動搶攻夏季商機，快揪伴一同沁涼暢快喝起來！

Mr.Wish 日曬果茶連2天第2杯0元

圖／Mr. Wish提供

人氣手搖「Mr.Wish」推出北歐日曬「純果乾」果茶茶包，分別為香蘋紅茶、蜜桃紅茶以及漿果青茶3種風味，7/13至7/14於Mr.Wish於門市購買北歐日曬果茶系列，享限時買一送一第2杯0元優惠，每人限購一組。與你訂平台合作推出「WISH果茶訂」線上點餐服務，同期間於「WISH果茶訂」購買北歐日曬果茶系列，即享第2杯半價優惠，每人每天限購2組。

另外，凡申辦Mr.Wish會員卡並綁定Mr.Wish APP會員，在7月的每週三會員日即享指定飲品優惠，優惠品項包含新品北歐日曬果茶系列、超消暑的愛文芒果冰沙以及人氣白玉珍珠鮮奶茶，手搖控們快筆記拿優惠！

TEA TOP 北部3家新開幕同歡加碼

圖／TEA TOP提供

來自台中的手搖飲品牌TEA TOP第一味，5月以來在新北市再開三家新店，分別是淡水捷運店、新莊幸福店、汐止忠孝店，為歡慶新開幕同歡加碼，全雙北16間門市同慶舉行買一送一的活動，於7/14、7/15購買「日月蘋安」送「高山青」一杯（每日限量50組）。同時推出「新會員免費喝」活動，於雙北店家加入會員前1000位，即可獲得35元折抵券，可兌換「免費飲料」一杯。

CoCo都可 2款超殺飆涼飲品

圖／CoCo都可提供

CoCo都可消暑聖品抵抗炎炎夏天，於7/14至7/17展開為期四天超殺飲品飆涼活動，各門市將自行選2天推出限定飲品超值優惠，祭出夏季限定飲品「芒果冰沙(M)特價35元」及「冬瓜西谷米(L)特價30元」，怕熱的你還可以先上「CoCo都可訂」線上快速點單免等待，優惠立馬拿。

康青龍 好嗜蘋蘋連五天買1送1

圖／康青龍提供

蘋果控必喝！以創意水果冰茶攻佔手搖市場的康青龍好嗜蘋蘋，獨家黃金比例打造出「金蘋蜜柚」、「金蘋鮮奶茶」兩款新品，7/15至7/19連續五天推出買一送一，APP會員凡購買「金蘋蜜柚」一杯，即可免費贈送超人氣沁心金萱一杯(註1)，每人每天可領1張，最高獨享買五送五，趕快揪伴手刀衝康消暑一夏！還有多重優惠寵粉連三波，7/20至7/31：APP會員「金蘋蜜柚」第二杯半價、7/20至8/17：龍來訂線上點餐任購2杯金蘋系列新品，加碼贈送$10元折價券(註2)。

註1：本活動僅限來店外帶、自取使用，外送及第三方平台均不適用。

註2：使用龍來訂線上點餐，將金蘋新品任兩杯加入購物車並完成能帳，系統將自動派發指定飲品折價券，供下次消費折抵使用。

春陽茶事 蜜桃粉嫩系新定番

圖／春陽茶事提供

春陽茶事今夏人氣定番「蜜桃系列」手搖，選用當季盛產蜜桃為基底，打造果香濃郁的「蜜桃冰沙」及「蜜桃烏龍茶」粉色夢幻系新品，將於7/14全台春陽茶事門市發售，沁涼手搖幫大家解渴。

不要對我尖叫 夏季新品「吸樂冰」

圖／不要對我尖叫提供

抵抗炎夏，人氣手搖品牌「不要對我尖叫」今年推出三款夏季限定新品的「吸樂冰」輕冰沙，就像超商的絕版冰品飲料「思樂冰」一樣多變，包含「野莓紅茶凍」、「柳橙四季春」、「青梅綠檸果」口感獨特，7/15至9/30期間限定推出，讓民眾重新回味敬請把握！

大苑子 許慶良鮮乳3週年生日慶

圖／大苑子提供

歡慶大苑子與許慶良鮮乳3週年生日慶，回饋顧客特別推出七月限定活動，即起至7/31，會員於門市使用行動支付購買瓶裝許慶良鮮乳，消費隔日即可獲得「10元折價券*2張」的折價金至會員APP中，折價金不僅可以折價鮮乳，還可以折抵任一飲品、點心(不限品項)，每位會員不限消費瓶數、天數，祭出30萬折價金讓喜愛大苑子和許慶良鮮乳的朋友，折完為止！

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