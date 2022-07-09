冰淇淋控手刀衝！ 「GODIVA霜淇淋」快閃買1送1、「清心」冰淇淋節大杯飲品折5元

夏日高溫來份冰淇淋立即消暑暢快！ 冰淇淋控動起來，今(9)日下午於信義區門市開吃消暑冰品GODIVA巧克力霜淇淋；本月14日連續5天清心福全「冰淇淋系列」飲品大杯現折5元。

GODIVA 巧克力霜淇淋買一送一

圖／GODIVA

來自比利時的「GODIVA」，7/9下午14：00～16：00強勢推出「巧克力霜淇淋買一送一」，這次於台北信義A13 B2門市推出限定優惠200組，不限口味從牛奶巧克力、白巧克力到黑巧克力通通有，就連日前超人氣「巧克力霜淇淋升級款」都能吃到，另外加碼前100位消費不限金額加贈G cube松露巧克力2顆裝，要搶要快！

清心福全 大杯飲品現折5元

圖／清心福全

1904年7月冰淇淋甜筒正式問世，因此每年的7月被封為「世界冰淇淋月」，並且每年7月的第3個禮拜天，就是「國際冰淇淋節」，在這個理所當然要吃冰的月份，「清心福全」邀請大家7/14至7/18，來店消費 冰淇淋紅茶、冰淇淋奶茶，即可享大杯現折5元！

圖／清心福全

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