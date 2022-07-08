一日限定！終於等到GODIVA「巧克力霜淇淋買一送一」升級回歸，巧克力加量提升不加價
巧克力+冰淇淋控手刀準備！ 來自比利時的GODIVA最新限時優惠，預計將在7/9強勢推出「巧克力霜淇淋買一送一」，週六下午直衝到信義區門市開吃消暑冰品。
GODIVA店內最高人氣「巧克力霜淇淋」於今年換新裝，在原有的濃郁霜淇淋上頭撒滿如雪花般的巧克力脆片，並插上一塊巧克力片，整體巧克力量可以說是大大提升，這次於台北信義A13推出限定優惠，不限口味從牛奶巧克力、白巧克力到黑巧克力通通有，就連日前超人氣「巧克力霜淇淋升級款」都能吃到！
比利時皇家御用巧克力品牌GODIVA販售各式各樣巧克力、霜淇淋及飲品，滿足甜點控挑剔的味蕾。7/9下午14：00～16：00於GODIVA信義A13 B2門市推買一送一優惠，超級限量200組，另外加碼前100位消費不限金額加贈G cube松露巧克力2顆裝，要搶要快！
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