用料實在好吃又好拍！ 台中「水母吃乳酪」網評4.9星 唯美乳酪專賣空間，可寄放更加分

台中乳酪蛋糕推薦乳酪塔推薦～水母吃乳酪大坑店環境有夠漂亮，包括乳酪塔、乳酪蛋糕、生乳酪、乳酪磅蛋糕、水果乳酪抹醬、金磚乳酪餅乾產品多元口味超多，高比例乳酪製作完全不加麵粉奶油，乳糖不耐症也能吃。用料實在非常好吃，Google評論4.9星我們吃過也喜歡，推薦一次買多一些享優惠，可以寄放想吃再去取貨非常方便。

水母吃乳酪地點交通

水母吃乳酪有多家分店，我們今天到台中大坑店外帶乳酪塔。台中大坑店位在東山路二段靠近清水巷，清新的外觀目標明顯很好找。

水母吃乳酪環境

門市以外帶為主，走進店內立刻被裝潢吸引目光，乳酪蛋糕門市竟然這麼漂亮又浪漫。

另一邊有沙發座椅，帶小朋友來可以在旁邊等候，環境相當舒適。

我超愛大坑店的裝潢，門市空間設計簡單純粹卻相當有質感，沒想到位在大坑的門市這麼漂亮，有驚喜。

所有商品擺放整齊，加上店員親切招呼，仔細介紹，整個讓人喜歡。

水母吃乳酪商品

水母吃乳酪商品有乳酪塔、乳酪蛋糕、生乳酪、乳酪磅蛋糕、水果乳酪抹醬、金磚乳酪餅乾，每一款看起來都好誘人啊。

特製獨家乳酪塔（蛋奶素）是人氣必點，乳酪含量高達90%之外，上頭還有滿滿滿的新鮮水果，視覺味覺都大滿足！季節限定夏季芒果乳酪塔/冬季草莓乳酪塔，都是網友大推必買。也可以買雙拼綜合口味，像這一款綜合莓果加芒果乳酪塔就很多人愛。

經典乳酪蛋糕（蛋奶素） 已經熱賣20年，用日式水浴法製作，高達80%凝脂乳酪，加微量的蛋烘烤，吃起來比一般乳酪蛋糕還要濃郁。冷凍吃像雪糕；微退冰吃則有絲綢般口感，真的很讚。每一種口味都不錯，店員說最多人選擇綜合乳酪蛋糕，一次滿足。

生乳酪（奶素）60%乳酪+20%果汁+10%水果原粒+10%Oreo餅乾塔皮，完全無添加麵粉、蛋，使用純牛奶加乳酸菌發酵，12斤牛奶發酵製成一斤乳酪，再加入新鮮水果急速冷凍，現場試吃吃起來有點像冷凍的優格冰，超低熱量很受女生喜愛。

金磚乳酪餅乾一共有夏威夷豆、核桃、南瓜籽、黑芝麻、巧克力五種口味可選。水母吃乳酪獨有的手工餅乾，用金鑽乳酪取代酥油，選用意大利進口杜蘭小麥取代麵粉製作，奶素可吃。

水果乳酪抹醬很特別，是他們家獨有商品，12斤牛奶發酵分離出10%的新鮮優格，吃得到高濃度的乳酸菌，熱量卻很低，連乳糖不耐症也可以吃。目前有三種口味：蔓越莓、覆盆子、藍莓，感覺都不錯。

水母吃乳酪優惠

水母吃乳酪不定期推出各種優惠，這次到門市看到的優惠有：

一、水母吃乳酪加會員優惠最多，單筆消費滿4000就升級為會員，下次買蛋糕每一顆都有9折優惠。年度消費達2000以上，每年生日當月免費送一顆620元蛋糕（口味任選超過補差價）。

二、買3罐水果乳酪抹醬就送一個可愛的保冰袋。抹醬一罐460元，3罐特價1200再加碼送保冰袋真是賺到。

三、買3顆蛋糕(必須內含一顆乳酪塔)就送專用大型保冰袋，材質相當不錯保冰效果很好。保冰袋單買一個就要699元；買一顆蛋糕可用600元加購保冰袋；買3顆蛋糕就免費送保冰袋很超值耶～

自己吃加上當伴手禮送人，一次帶3顆剛剛好。如果全部自己吃怕吃不完，別擔心~這裡可以寄放，全部門市都可取貨而且無期限，真的很方便。

水母吃乳酪推薦口味

門市店員非常親切，介紹仔細，現場可以試吃各種生乳酪、乳酪蛋糕、乳酪塔，口味超多每一款都好吃。如果有選擇障礙，建議一次訂購多一些再寄放，這樣最超值。

莓果乳酪塔 8切 800元

買完乳酪蛋糕記得到店門口的打卡牆拍照，不只提袋、包裝盒漂亮，連門口牆面都好好拍。

打開盒蓋可以看到他們家的品牌故事，水母就是閩南語水某（漂亮老婆）的諧音。因為老闆娘有乳糖不耐症不能吃一般乳製品，所以老闆學做乳酪，研發出各種優質乳酪蛋糕、乳酪塔，讓愛吃乳酪的老婆特別開心，因此店名叫做水母吃乳酪。好甜蜜喔～

蛋糕盒底下還有專屬的保冷劑，可以保鮮6小時。 放在有冷氣的車內空間，無論是台中到基隆或者台中到屏東的車程都沒問題，下車的時候要記得帶到室內，不要悶在熄火的車子裡喔～

水母吃乳酪特製獨家乳酪塔，一盒6吋但是拿起來份量相當紮實重量達700克。上頭滿滿的藍莓、蔓越莓、覆盆子堆成小山，光是視覺上就大滿足。

側面再拍一張，塔皮看得出手工製作，有別於一般塔皮大多是麵粉、奶油，水母吃乳酪特別選用燕麥與核桃碎粒做成塔皮，吃起來更健康，香氣十足也更有口感。

莓果乳酪塔已經先分切好8等份，回到家冷凍保鮮2個月，要吃之前先回溫3~5分鐘就能吃到最佳口感。

來自北海道100%純濃牛奶凝脂乳酪，再搭配新鮮的莓果，整個視角、味覺都大滿足。

實在是太漂亮了，讓人一直拍不停。由下而上，乳酪塔塔皮上面有一層粉色莓果醬，接著是超級濃郁厚實的乳酪，最上層則是滿滿堆成小山的綜合莓果，層層堆疊用料超實在。

本來以為會很酸但其實不會，酸酸甜甜的滋味又不會過於甜膩，再加上香濃的乳酪真的超。級。好。吃！而且這樣8切平均一塊只要100元，平常買切片蛋糕隨便都要150左右，這個莓果乳酪塔真的很超值。

不只自己吃，買來當伴手禮也很適合，不論是露營野餐、慶生派對聚餐時端出這個乳酪塔，絕對大受歡迎。

水母吃乳酪整體心得

高比例乳酪做出來的乳酪蛋糕真的很厲害，不加麵粉、奶油，還有減少糖和蛋的使用量，乳糖不耐症也能吃。整個口感非常綿密細緻，乳酪與莓果完美比例超好吃，簡單純粹吃的健康又能享受極致美味，送禮自用兩相宜。Google評論4.9星我們吃過就愛上，喜歡乳酪蛋糕的朋友這家水母吃乳酪一定要收入口袋名單。

水母吃乳酪台中大坑店

官網：水母吃乳酪官網

粉絲團：水母吃乳酪FB

地址：台中市北屯區東山路二段60-2-1號

電話：(04)2239-0681

營業時間：10：00~18：00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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