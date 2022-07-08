聽新聞
test
0:00 / 0:00
超靈驗籤詩！ 喫茶小舖七夕聯名「樂成宮月老」 10款戀愛系「愛荔啵啵」新品優惠喝
搶攻七夕！ 喫茶小舖跨界聯名「台中樂成宮」月老推出「線上抽超靈驗籤詩」，可享10款愛神系飲品優惠！
深耕台灣市場20多年的喫茶小舖，今年首度跨界聯名超靈驗、擁有270年歷史的月老宮廟「台中樂成宮」，推出線上「月老事務所，求籤拿優惠」活動，每逢七夕佳節，年輕男女必前往朝聖以求得好姻緣，喫茶小舖以及線上抽籤詩的趣味方式與飲品結合，求得月老姻緣籤、再享喝飲料拿折扣。
即日起至7/24止，加入喫茶小舖官方LINE帳號，可參與「月老事務所，求籤拿優惠」，祈求超靈驗月老籤詩，活動飲品包含超熱門新品「愛荔啵啵、愛荔紅茶」以及暢銷芒果戀人、桂花烏龍蜜、初見青梅、阿君珍奶、香橙多多、桃氣烏龍、烏瓦紅茶奶蓋、洛神百香，通通享折扣，再加碼抽只送不買的聯名週邊品：「潮有愛姻緣金」組合，內含月老加持限量紅線、刺繡吊飾、潮有愛設計帆布提袋，今年脫單就靠它！
延伸閱讀：
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言