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超靈驗籤詩！ 喫茶小舖七夕聯名「樂成宮月老」 10款戀愛系「愛荔啵啵」新品優惠喝

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／喫茶小舖提供
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搶攻七夕！ 喫茶小舖跨界聯名「台中樂成宮」月老推出「線上抽超靈驗籤詩」，可享10款愛神系飲品優惠！

深耕台灣市場20多年的喫茶小舖，今年首度跨界聯名超靈驗、擁有270年歷史的月老宮廟「台中樂成宮」，推出線上「月老事務所，求籤拿優惠」活動，每逢七夕佳節，年輕男女必前往朝聖以求得好姻緣，喫茶小舖以及線上抽籤詩的趣味方式與飲品結合，求得月老姻緣籤、再享喝飲料拿折扣。

圖／喫茶小舖提供
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即日起至7/24止，加入喫茶小舖官方LINE帳號，可參與「月老事務所，求籤拿優惠」，祈求超靈驗月老籤詩，活動飲品包含超熱門新品「愛荔啵啵、愛荔紅茶」以及暢銷芒果戀人、桂花烏龍蜜、初見青梅、阿君珍奶、香橙多多、桃氣烏龍、烏瓦紅茶奶蓋、洛神百香，通通享折扣，再加碼抽只送不買的聯名週邊品：「潮有愛姻緣金」組合，內含月老加持限量紅線、刺繡吊飾、潮有愛設計帆布提袋，今年脫單就靠它！

圖／喫茶小舖提供
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