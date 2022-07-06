改良版楊枝甘露Ｘ限定「崔弟」杯款太吸睛！加購「五桐號」5款周邊，大嘴怪款抱枕必收藏

號稱是被飲料耽誤的周邊商品專家「五桐號」正式開賣全新夏季限定芒果系列啦，包含港式改良版的楊枝甘露外，最吸睛的莫過於為了慶祝崔弟80週年所推出的限定飲藏版，只要於全台門市消費都可以獲得專屬崔弟系列杯身，不僅如此，單筆滿100元還能任意加購「4+1」限定周邊商品，快把握揪團收藏起來啦！

圖／五桐號WooTea提供

知名手搖飲品牌「五桐號」抓準崔弟80週年的市場人氣，特地合作推出限定飲藏版「𝗟𝗲𝘁‘𝘀 𝗪𝗢𝗢𝗧𝗘𝗔」限定聯名杯身與周邊商品，只要即日起至全台門市消費，所有飲料品項都能獲得專屬杯身，不僅如此，五桐號一次推出8款造型，保證是收藏家的最愛，還有根據一系列夏季芒果系列特別推出限定冰沙類透明崔弟杯喔。

圖／五桐號WooTea提供

更狂的是此次還有加購「4+1」限量商品，只有單筆飲品消費滿100元，就能加購崔弟造型扮裝抱枕（共𝟰款，加購價𝟯𝟵𝟵元）、崔弟絨毛室內拖鞋（加購價𝟯𝟰𝟵元）、崔弟吸水大浴巾（加購價𝟮𝟵𝟵元）、樂一通經典角色杯套（共𝟯款，加購價𝟭𝟴𝟵元）與週六限定的𝟯𝟲*𝟯𝟲𝗰𝗺大嘴怪款抱枕，數量有限售完為止，不要猶豫了即刻快衝去門市購買吧。

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