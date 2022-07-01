連續七天買1送1！ SHARE TEA歇腳亭「粉條手搖飲」，咀嚼控爽喝每種都要嚐
抗夏清涼手搖飲追起來！ 手搖控們最期待的SHARE TEA歇腳亭分享日，於7月第一週推出「粉條祭」，從7/1至7/7連續七天，全台SHARE TEA歇腳亭門市每天推出一款加了Q彈粉條的飲品，讓咀嚼控隨心情更換新口味爽喝買一送一。
連鎖茶飲「SHARE TEA歇腳亭」最新推出「粉條祭」，帶有Q彈口感的粉條清爽消暑，還能連續七天「買一送一」撿便宜。7月第一周連續七天買一送一的品項分別是：7/1南投四季春+粉條，7/2經典奶茶+粉條，7/3泰式奶茶+粉條，7/4手熬冬瓜茶+粉條，7/5經典奶綠+粉條，7/6鐵觀音奶茶+粉條，7/7嗡嗡綠茶+粉條，快呼朋引伴喝起來！
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