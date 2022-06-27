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喝CoCo「星空葡萄」聯名周邊免費送！CoCo都可ｘGarena傳說對決夢幻杯身、門市欠打卡

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／CoCo提供
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連鎖手搖飲「CoCo都可」最新跨界攜手競技手遊「Garena傳說對決」推出聯名活動，不僅特別打造4家角色門市，即日起只要點購人氣飲品「星空葡萄」，除了有造型杯身，還會免費贈送角色A4資料夾，一共四款讓粉絲蒐集。

圖／CoCo提供
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CoCo都可與Garena傳說對決首度合作的活動即日開跑，截至7/24只要使用「CoCo都可訂」線上點單，購買指定飲品「星空葡萄」，立馬附贈聯名A4資料夾，首週款式為銀晝；7/4起為綺蘿； 7/11開始發送圖倫文件夾；7/18則由貂蟬登場，數量有限，贈完為止，不過南港展覽館、遠雄汐止、捷運北車、環球板橋、桃捷A12、文心秀泰、台中新時代、台南南紡、高雄夢時代、高雄草衙道、高雄悦誠門市不參與活動。

圖／CoCo提供
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而「CoCoX傳說」聯名杯身亦是一大看點，第一組「百香雙響炮」X「圖倫」為經典傳說組，購買「珍珠奶茶」則有花美男「銀晝」；「星空葡萄」X「綺蘿」則號稱星空女神組，唯美視覺讓人忍不住拿出手機美拍。此外，CoCo也分別於台北、新北、桃園及新竹準備了主題打卡門市，設計風格劃分成二款造型，角色、制服各不同，粉絲別忘了趁著夏日踩點去。

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主題打卡門市

西門町門市：台北市萬華區武昌街二段4號
板橋漢東門市：新北市板橋區漢生東路303號
桃園南平門市：桃園市桃園區南平路442號
新竹金山門市：新竹市東區金山八街46號

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