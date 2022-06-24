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「喝的甜品」奪冠！TEA TOP畢業季「新鮮人最愛Top5」 加碼第2杯半價優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／TEA TOP第一味提供
圖／TEA TOP第一味提供

夠青春才懂喝！ 知名連鎖手搖飲品牌「TEA TOP第一味」迎接畢業季，推出精選新鮮人最愛Top5，其中「喝的甜品」一推出就奪冠，6/27至6/29更加碼全台門市「喝的甜品」杏福系列第2杯半價優惠，再揪麻吉們一起喝一波！

圖／TEA TOP第一味提供
圖／TEA TOP第一味提供

適逢6月畢業季，「TEA TOP第一味」為新鮮人慶祝畢業快樂，推出人氣精選Top5，包含Top 1冠軍「杏福是鮮奶茶」一推出榮登大學生最愛嚐鮮、Top 2出社會裝成熟就喝「108茶王」、Top 3「紅豆粉粿鮮奶」靠咀嚼來解壓、Top 4「芒果鳳梨果粒茶」維他命C滿滿好氣色、Top 5「青茶3Q」同學會必喝經典等，就算畢業了也值得再回味的好喝飲品！

同時，祝福社會新鮮人即將邁入職場，展開人生新階段，TEA TOP第一味加碼推出6/27至6/29，於全台門市「喝的甜品」杏福系列第2杯半價優惠，邀學生與新鮮人為自己加油打氣再乾杯！

Top 1「杏福是鮮奶茶」，大杯售價70元、中杯售價60元。圖／TEA TOP第一味提供
Top 1「杏福是鮮奶茶」，大杯售價70元、中杯售價60元。圖／TEA TOP第一味提供

Top 2「108茶王」，大杯37元。 圖／TEA TOP第一味提供
Top 2「108茶王」，大杯37元。 圖／TEA TOP第一味提供

Top 3「紅豆粉粿鮮奶」大杯售價90元、中杯售價60元。 圖／TEA TOP第一味提供
Top 3「紅豆粉粿鮮奶」大杯售價90元、中杯售價60元。 圖／TEA TOP第一味提供

Top 4「芒果鳳梨果粒茶」北部大杯售價65元、中南部大杯售價60元。 圖／TEA TOP第一味提供
Top 4「芒果鳳梨果粒茶」北部大杯售價65元、中南部大杯售價60元。 圖／TEA TOP第一味提供

Top 5「青茶3Q」北部大杯售價35元、中南部大杯售價30元。 圖／TEA TOP第一味提供
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