「喝的甜品」奪冠！TEA TOP畢業季「新鮮人最愛Top5」 加碼第2杯半價優惠

夠青春才懂喝！ 知名連鎖手搖飲品牌「TEA TOP第一味」迎接畢業季，推出精選新鮮人最愛Top5，其中「喝的甜品」一推出就奪冠，6/27至6/29更加碼全台門市「喝的甜品」杏福系列第2杯半價優惠，再揪麻吉們一起喝一波！

圖／TEA TOP第一味提供

適逢6月畢業季，「TEA TOP第一味」為新鮮人慶祝畢業快樂，推出人氣精選Top5，包含Top 1冠軍「杏福是鮮奶茶」一推出榮登大學生最愛嚐鮮、Top 2出社會裝成熟就喝「108茶王」、Top 3「紅豆粉粿鮮奶」靠咀嚼來解壓、Top 4「芒果鳳梨果粒茶」維他命C滿滿好氣色、Top 5「青茶3Q」同學會必喝經典等，就算畢業了也值得再回味的好喝飲品！

同時，祝福社會新鮮人即將邁入職場，展開人生新階段，TEA TOP第一味加碼推出6/27至6/29，於全台門市「喝的甜品」杏福系列第2杯半價優惠，邀學生與新鮮人為自己加油打氣再乾杯！

Top 1「杏福是鮮奶茶」，大杯售價70元、中杯售價60元。圖／TEA TOP第一味提供

Top 2「108茶王」，大杯37元。 圖／TEA TOP第一味提供

Top 3「紅豆粉粿鮮奶」大杯售價90元、中杯售價60元。 圖／TEA TOP第一味提供

Top 4「芒果鳳梨果粒茶」北部大杯售價65元、中南部大杯售價60元。 圖／TEA TOP第一味提供

Top 5「青茶3Q」北部大杯售價35元、中南部大杯售價30元。 圖／TEA TOP第一味提供

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