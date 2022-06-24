「喝的甜品」奪冠！TEA TOP畢業季「新鮮人最愛Top5」 加碼第2杯半價優惠
夠青春才懂喝！ 知名連鎖手搖飲品牌「TEA TOP第一味」迎接畢業季，推出精選新鮮人最愛Top5，其中「喝的甜品」一推出就奪冠，6/27至6/29更加碼全台門市「喝的甜品」杏福系列第2杯半價優惠，再揪麻吉們一起喝一波！
適逢6月畢業季，「TEA TOP第一味」為新鮮人慶祝畢業快樂，推出人氣精選Top5，包含Top 1冠軍「杏福是鮮奶茶」一推出榮登大學生最愛嚐鮮、Top 2出社會裝成熟就喝「108茶王」、Top 3「紅豆粉粿鮮奶」靠咀嚼來解壓、Top 4「芒果鳳梨果粒茶」維他命C滿滿好氣色、Top 5「青茶3Q」同學會必喝經典等，就算畢業了也值得再回味的好喝飲品！
同時，祝福社會新鮮人即將邁入職場，展開人生新階段，TEA TOP第一味加碼推出6/27至6/29，於全台門市「喝的甜品」杏福系列第2杯半價優惠，邀學生與新鮮人為自己加油打氣再乾杯！
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