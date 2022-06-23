蜂蜜司康一顆11元！好市多「迷你蜂蜜核桃鬆餅」網激推高CP值 烤箱回烤更銷魂
好市多夢幻甜食再添一！美式賣場好市多每回推出的烘焙甜點都是話題中心，6月全新推出司康「迷你蜂蜜核桃鬆餅」，一盒24入只要259元，平均一顆11元有找，份量及口感都備受粉絲喜愛，絕對是大家最新早餐、下午茶好夥伴！
好市多這款「迷你蜂蜜核桃鬆餅」即日開賣，一盒裝滿24顆售價259元，每顆尺寸用料不手軟，一顆11元銅板價讓網友直呼堪稱最便宜司康。已入手的網友稱讚麵包體不會乾澀，越嚼越香，還推薦可沾蜂蜜一起吃。新品在網上收穫不少會員好評價，：「這款烤過有蜂蜜香味，是酥脆口感，會再回購」、「好吃，不會很甜」、「終於出沒有葡萄乾的了！」但也有人反映吃了後舌頭有澀感，亦有人認為味道偏鹹，展現民眾不同喜好。
不過大部分人一律表示不會過甜，放入小烤箱熱吃味道更升級，大家買回家記得回烤品嘗，暫時先不要煩惱罪惡的熱量啦！
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