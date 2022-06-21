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咖啡＆手搖外送5折！CoCo、星巴克「限時買一送一」免輸優惠碼
夏日別出門，待在室內來杯消暑的手搖和冰咖啡降溫吧！連鎖手搖店CoCo最新推出外送平台專屬買一送一，2大新品都能半價喝；而星巴克除了截至今天（21日）的全品項買一送一，美式、那堤控透過foodpanda依舊能一杯價喝兩杯，限時日期別錯過。
CoCo攜手foodpanda推出指定飲品買一送一，截至6/30凡於平台上訂購沁涼消暑逸品「仙草蜜」、「冬瓜西谷米」，即享同品項買一送一，更不限購買組數，讓大家揪團購買更方便。
而星巴克也開設foodpanda專區，購買買一送一專區即享特大杯那堤、美式咖啡同品項及冷熱買一送一，最高現省150元，活動截至6/23。提醒大家飲品恕不接受客製化，數量有限，兌完為止，預訂單超過活動期間將無法提供。
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