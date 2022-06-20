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厚片界LV買一送一！「反轉厚奶酥」進駐台南東區、西港及高雄，3大開幕優惠必收
南部吐司控下午茶、宵夜不用愁啦！號稱厚片界LV的「反轉厚奶酥」為源自潮州的宵夜美味，近年陸續展店讓更多粉絲能夠吃得到，如今6月下旬更一口氣在台南東區、西港及高雄大樹增設門市，試營運期間不僅有滿百送紅茶，還加碼限時「全品項買一送一」活動，各店優惠、正式開幕日期快筆記！
「反轉厚奶酥」主打用料不手軟的厚片，除了招牌原味，芒果奶酥、芋泥奶酥、可可布朗尼流沙奶酥都是熱銷清單之一，並曾與《木曜4超玩》主持人邰智源合作加碼拉升人氣。官方近日於粉絲團公告新店訊息，台南東區店6/24至6/26期間試營運，並祭出每日限量100份的消費滿百送紅茶或奶茶的活動；台南西港店則於6/30開幕，截至7/8推出消費滿百送紅茶，7/9、7/10更有反轉厚奶酥買一送一的活動，凡現場購買兩份同品項商品，即可享有買一送一，每人限購2組，每日限200組。
而品牌也最新進駐高雄大樹區，7/6開幕首日至7/8祭出任一商品同品項買一送一，促銷為現場購買限定，每人限購2組，限量200組，鐵粉可以從台南接力吃到高雄都沒問題。
西港店（6/30開幕）地點：台南市西港區文化路6號營業時間：14:00至17:30促銷活動：6/30至7/8消費滿百送紅茶；7/9、7/10買一送一
東區店（7/2開幕）地點：台南市東區中華東路二段255號營業時間：17:00至01:00促銷活動：6/24至6/26消費滿百送紅茶
大樹店（7/6開幕）地點：高雄市大樹區久堂路城隍巷39號營業時間：11:00至18:00促銷活動：7/6至7/8買一送一
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