快訊

大尾鱸鰻男星繼子遭車撞昏迷 發文集氣求奇蹟

快篩出包藍綠委齊轟吳秀梅下台 食藥署回應了

美股寫下2020以來最大單周跌幅 2因素恐致續跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「77乳加ｘ好初早餐」最驚喜應援聯名！100分套餐、記憶吐司等6款考生好運美食開賣

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／宏亞食品提供
圖／宏亞食品提供

壓力的期末考季，就該來份好運套餐加持！宏亞食品旗下經典零食「77乳加」此次首度攜手板橋發跡的人氣「好初早餐」，獨家打造6款聯名套餐，其中「記憶吐司」上印上了三角函數公式，買餐點還會獲得77乳加早餐大會考考卷，為考生應援之餘，也幫大家日常增添樂趣。

圖／宏亞食品提供
圖／宏亞食品提供

77乳加與好初早餐共同推出6道聯名美食，以諧音名稱幫考生累積好運，讓民眾自由選擇「嚕呷嚕蔥明套餐」、「77鬆鬆雞榜題名套餐」、「乳加培你考上第一志願套餐」、「鮪什麼我這麼聰明套餐」、「我豆沒看書但考100分套餐」等，即日起至7/12限定開賣，好初早餐4間分店都能吃得到。

圖／宏亞食品提供
圖／宏亞食品提供

其中「乳加好初．記憶吐司套餐」取名自哆啦A夢神奇道具「記憶吐司」，在吐司抹上厚厚的77乳加巧克力醬，還特別寫上熟悉的三角函數公式，讓考生一吃忘不了。此外，活動期間只要購買限定套餐，還會獲得77乳加早餐大會考考卷，包裝盒蓋上也貼上應援小語，外送平台的好初早餐的頁面上，還設立了考試日應援套餐專區，邀請點餐的網友一起進行會考解題，用特製美食幫考生升級滿滿元氣、預祝順利畢業。

圖／宏亞食品提供
圖／宏亞食品提供

延伸閱讀：

星巴克「全品項買1送1」怕你不喝再加碼！全家霜淇淋、咖啡推5折好康

確診康復者連10天「買一送一」吃6品牌！紐約早餐女王、米其林推薦泰式、日本豆腐鍋統統有

早餐 板橋美食 巧克力 古早味

相關新聞

「77乳加ｘ好初早餐」最驚喜應援聯名！100分套餐、記憶吐司等6款考生好運美食開賣

壓力的期末考季，就該來份好運套餐加持！宏亞食品旗下經典零食「77乳加」此次首度攜手板橋發跡的人氣「好初早餐」，獨家打造6款聯名套餐，其中「記憶吐司」上印上了三角函數公式，買餐點還會獲得77乳加早餐大會

半價激省福利！星巴克「全品項買1送1」鐵了心再加碼2天、全家霜淇淋&咖啡買1送1領軍5優惠

小資族的半價福利必收！星巴克6月接連推出限時買一送一好康，最新再低調於官網祭出加碼的星光好友分享日，6/20、6/21指定時段讓粉絲全品項買一送一開喝；而全家便利商店備受好評的Fami!ce霜淇淋與咖

100天籌備！再睡5分鐘「冠軍紅茶」3品項新上市，「棉被冠軍紅茶」必喝

由網紅低妹所創立的手搖飲品牌「再睡5分鐘」耗費3個多月超過100天的籌備，終於全新上市「冠軍紅茶」系列飲品啦！從純茶、紅茶歐蕾再到奶蓋紅一次到位，喜歡手搖飲的粉絲千萬別錯過，跟著小編一起來看看吧！

5折手搖還不喝爆！不要對我尖叫「鎮店招牌」這2天下殺半價 週末小確幸快把握

以厭世語錄、絕美漸層手搖爆紅的「不要對我尖叫」，好喝又好拍，收獲不少忠實粉絲，菜單上各系列皆有擁護者。為了回饋各位手搖控們，這週末特別推出超值優惠，只要購買店內熱門推薦「冬瓜菊花」、「四季春茶」就享5

連三天第2杯0元！ 初韻最瘋狂芋頭系「亂七八糟」買一送一 7配料滿滿裝進一杯

夏日手搖飲戰場開打！ 以繽紛美學特色手搖受關注的「初韻TrueWin」，這回除了每年必喝的「芋頭西米鮮乳」，還要挑戰全台最瘋狂的「亂七八糟」，一次躍升7種配料裝滿滿一杯，芋頭尬西瓜組合超新奇，保證加好

「滿百折20」無上限！COMEBUY「柯夢荔枝玉露」粉紅手搖清涼登場 搶攻少女們IG版面

人氣連鎖品牌「COMEBUY」歡慶20週年，在2022盛夏祭出兩波超強優惠，無上限「滿百折20」、新品開賣限期折扣，替口渴嘴饞的手搖控們省荷包。除此之外，COMEBUY和國際知名時尚雜誌「柯夢波丹」強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。