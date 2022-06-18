「77乳加ｘ好初早餐」最驚喜應援聯名！100分套餐、記憶吐司等6款考生好運美食開賣

壓力的期末考季，就該來份好運套餐加持！宏亞食品旗下經典零食「77乳加」此次首度攜手板橋發跡的人氣「好初早餐」，獨家打造6款聯名套餐，其中「記憶吐司」上印上了三角函數公式，買餐點還會獲得77乳加早餐大會考考卷，為考生應援之餘，也幫大家日常增添樂趣。

圖／宏亞食品提供

77乳加與好初早餐共同推出6道聯名美食，以諧音名稱幫考生累積好運，讓民眾自由選擇「嚕呷嚕蔥明套餐」、「77鬆鬆雞榜題名套餐」、「乳加培你考上第一志願套餐」、「鮪什麼我這麼聰明套餐」、「我豆沒看書但考100分套餐」等，即日起至7/12限定開賣，好初早餐4間分店都能吃得到。

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其中「乳加好初．記憶吐司套餐」取名自哆啦A夢神奇道具「記憶吐司」，在吐司抹上厚厚的77乳加巧克力醬，還特別寫上熟悉的三角函數公式，讓考生一吃忘不了。此外，活動期間只要購買限定套餐，還會獲得77乳加早餐大會考考卷，包裝盒蓋上也貼上應援小語，外送平台的好初早餐的頁面上，還設立了考試日應援套餐專區，邀請點餐的網友一起進行會考解題，用特製美食幫考生升級滿滿元氣、預祝順利畢業。

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