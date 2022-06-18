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半價激省福利！星巴克「全品項買1送1」鐵了心再加碼2天、全家霜淇淋&咖啡買1送1領軍5優惠

聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、全家便利商店提供
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、全家便利商店提供

小資族的半價福利必收！星巴克6月接連推出限時買一送一好康，最新再低調於官網祭出加碼的星光好友分享日，6/20、6/21指定時段讓粉絲全品項買一送一開喝；而全家便利商店備受好評的Fami!ce霜淇淋咖啡，也能5折價吃喝兩份，絕佳優惠攻略別錯過。

星巴克

星巴克全品項買一送一優惠再度來襲。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
星巴克全品項買一送一優惠再度來襲。圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克首家「沙灘觀海門市」即日起夢幻開幕。而品牌2022年也鐵下心持續推出買一送一促銷，新宣佈6/20、6/21為星光好友分享日，活動期間16:00至20:00到店購買兩杯相同容量/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而活動不適用於車道服務、機場門市高鐵/鐵路站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；亦不適用於外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

全家便利商店

全家便利商店聯名嵜本SAKImoto Bakery推出「蜜蜜開心果霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店聯名嵜本SAKImoto Bakery推出「蜜蜜開心果霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

而號稱「被超商耽誤的霜淇淋店」全家便利商店攜手日本人氣生吐司嵜本SAKImoto Bakery的「蜜蜜開心果霜淇淋」深受好評，截至6月底每週五至日特別推出限定買一送一好康，即日起至6/19、6/24至6/26期間購買Fami!ce霜淇淋，並使用全盈+pay支付，即可半價入手兩份「蜜蜜開心果霜淇淋」、「比利時巧克力霜淇淋」或綜合口味。

不僅如此，截至6/19只要到門市購買大杯特濃拿鐵，還可獲得一張免費兌換券，6/20至6/26期間憑券可在原門市兌換多一杯大杯特濃拿鐵。

Let's Café「極選冰咖啡」夏季限定。圖／全家便利商店提供
Let's Café「極選冰咖啡」夏季限定。圖／全家便利商店提供

全家另有3大活動持續至6/28，像是夏季絕美海洋杯身的「全家極選冰咖啡」享會員嘗鮮價大杯冰美式39元、冰拿鐵49元；購買大杯以上拿鐵，即可獲贈蜜蜂工坊蜂蜜包。趁著炎炎夏日，冰品控凡至門市購買哈根達斯迷你杯、雪糕，還可單件77折囤貨優惠，一系列好康別錯過。

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