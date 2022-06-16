快訊

習近平與普亭熱線：中俄關係繼續「上不封頂」？

昨晚才關心縱火案現場 新竹市長林智堅快篩陽性確診

又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

連三天第2杯0元！ 初韻最瘋狂芋頭系「亂七八糟」買一送一 7配料滿滿裝進一杯

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／初韻提供
圖／初韻提供

夏日手搖飲戰場開打！ 以繽紛美學特色手搖受關注的「初韻TrueWin」，這回除了每年必喝的「芋頭西米鮮乳」，還要挑戰全台最瘋狂的「亂七八糟」，一次躍升7種配料裝滿滿一杯，芋頭尬西瓜組合超新奇，保證加好加滿喝得很滿足，新品上市還推出連續三天買一送一，芋頭控、咀嚼控快來挑戰！

芋頭控真的要開喝這杯，粉紫色夢幻漸層外觀超經典必點的初韻TrueWin「芋頭西米鮮乳」(每杯65元)，以「大甲芋頭」為基底，加入經典「芋頭西米鮮乳」和晶瑩剔透的西米露，芋泥細緻綿密的口感，讓每一口都能嘗到濃郁的芋頭香氣。

圖／初韻提供
圖／初韻提供

本次的重頭戲一定要試試，全新推出瘋狂芋頭新品「亂七八糟」(每杯75元，內料真的是名副其實的「亂七八糟」，不手軟的加入7種配料，除了芋泥、椰奶外，西米露、芋圓、地瓜圓配料都加入，接著還有超Q彈的「奶酪布丁」，最後壓軸登場的則是衝擊想像的夏日寵兒「西瓜」，粉紫芋泥碰上西瓜鮮紅，完全將手搖飲美學發揮到極致，成為今年夏天最具話題性的打卡飲料。

歡慶「亂七八糟」新上市，初韻TrueWin於6/17至6/19推出第二杯0元的優惠，活動為期三天，無論冷熱飲通通都能享有優惠，愛嘗鮮的朋友快來挑戰，好好趁這三天喝爆這杯超狂消暑飲品！

圖／初韻提供
圖／初韻提供

圖／初韻提供
圖／初韻提供

延伸閱讀：

「滿百折20」無上限！COMEBUY「柯夢荔枝玉露」粉紅手搖清涼登場 搶攻少女們IG版面

今夏消暑就靠它！ 85℃「香檸氣泡咖啡」新上市 「一顆檸檬系列」半價開喝

手搖

相關新聞

連三天第2杯0元！ 初韻最瘋狂芋頭系「亂七八糟」買一送一 7配料滿滿裝進一杯

夏日手搖飲戰場開打！ 以繽紛美學特色手搖受關注的「初韻TrueWin」，這回除了每年必喝的「芋頭西米鮮乳」，還要挑戰全台最瘋狂的「亂七八糟」，一次躍升7種配料裝滿滿一杯，芋頭尬西瓜組合超新奇，保證加好

「滿百折20」無上限！COMEBUY「柯夢荔枝玉露」粉紅手搖清涼登場 搶攻少女們IG版面

人氣連鎖品牌「COMEBUY」歡慶20週年，在2022盛夏祭出兩波超強優惠，無上限「滿百折20」、新品開賣限期折扣，替口渴嘴饞的手搖控們省荷包。除此之外，COMEBUY和國際知名時尚雜誌「柯夢波丹」強

萬波人氣「楊枝甘露」回歸！ 聯名超療癒韓漫《柔美的細胞小將》推出萬波概念店

人氣手搖飲《萬波》今年特別「芒」！迎接每年暑假的人氣霸主「楊枝甘露」消暑回歸，同步加碼推出「玉凍芒果露」新飲品，更與《柔美的細胞小將》韓漫超療癒聯名推出期間限定概念店，萬波迷們今夏也跟著忙碌追起來！

20多種配料隨你挑！通霄在地推薦「小倆口自助冰店」超佛心 盤子裝到滿65元、綜合豆花料超多也只要50元

udn走跳美食／加小菲愛碎碎念 苗栗通霄美食/冰店推薦！！ 位於慈惠宮媽祖廟前，隱身於傳統市場內的♥小倆口自助冰店♥就連在地人也相當推薦。自1960年營業至今已經超過一甲子，目前也已由第三代接

喝手搖就送UNIQLO「100元折價券」！鶴茶樓驚喜聯名推「心經杯身」 3重享受的清涼快照做

日系服飾品牌「UNIQLO」在台開設多家分店，舒適簡單的設計風格深受民眾喜愛，眾多單品皆在顧客們的熱門回購清單內，其中能抵擋夏季炎熱的「AIRism科技空氣衣」更是榜上有名。這次UNIQLO和復古系手

經典72%高濃度重現！GODIVA「黑巧克力流心雪糕」全新口味，還可抽一年份免費雪糕

時序入夏，一支沁涼心脾的雪糕絕對是最快速又過癮的選擇！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出全新「熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，回歸經典雋永的72%高濃度黑巧克力口味。為了慶祝新品上市，6月15日起將祭出「一年份免費雪糕」週週送活動，讓喜愛巧克力的朋友有機會吃個過癮！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。