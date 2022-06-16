連三天第2杯0元！ 初韻最瘋狂芋頭系「亂七八糟」買一送一 7配料滿滿裝進一杯

夏日手搖飲戰場開打！ 以繽紛美學特色手搖受關注的「初韻TrueWin」，這回除了每年必喝的「芋頭西米鮮乳」，還要挑戰全台最瘋狂的「亂七八糟」，一次躍升7種配料裝滿滿一杯，芋頭尬西瓜組合超新奇，保證加好加滿喝得很滿足，新品上市還推出連續三天買一送一，芋頭控、咀嚼控快來挑戰！

芋頭控真的要開喝這杯，粉紫色夢幻漸層外觀超經典必點的初韻TrueWin「芋頭西米鮮乳」(每杯65元)，以「大甲芋頭」為基底，加入經典「芋頭西米鮮乳」和晶瑩剔透的西米露，芋泥細緻綿密的口感，讓每一口都能嘗到濃郁的芋頭香氣。

圖／初韻提供

本次的重頭戲一定要試試，全新推出瘋狂芋頭新品「亂七八糟」(每杯75元，內料真的是名副其實的「亂七八糟」，不手軟的加入7種配料，除了芋泥、椰奶外，西米露、芋圓、地瓜圓配料都加入，接著還有超Q彈的「奶酪布丁」，最後壓軸登場的則是衝擊想像的夏日寵兒「西瓜」，粉紫芋泥碰上西瓜鮮紅，完全將手搖飲美學發揮到極致，成為今年夏天最具話題性的打卡飲料。

歡慶「亂七八糟」新上市，初韻TrueWin於6/17至6/19推出第二杯0元的優惠，活動為期三天，無論冷熱飲通通都能享有優惠，愛嘗鮮的朋友快來挑戰，好好趁這三天喝爆這杯超狂消暑飲品！

圖／初韻提供

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