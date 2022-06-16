「滿百折20」無上限！COMEBUY「柯夢荔枝玉露」粉紅手搖清涼登場 搶攻少女們IG版面

人氣連鎖品牌「COMEBUY」歡慶20週年，在2022盛夏祭出兩波超強優惠，無上限「滿百折20」、新品開賣限期折扣，替口渴嘴饞的手搖控們省荷包。除此之外，COMEBUY和國際知名時尚雜誌「柯夢波丹」強強聯手，推出兩款粉紅浪漫新品「柯夢荔枝玉露、柯夢玉荷冰綠」，清涼搶眼的視覺，IG打卡必成焦點，專屬夏天的沁甜暢快，必須嘗試看看。

COMEBUY X 柯夢波丹聯名新品。圖／COMEBUY提供

夢幻粉紅外觀引爆少女心！COMEBUY X 柯夢波丹聯名首推「柯夢荔枝玉露」，在香甜的荔枝飲中加入獨家荔枝凍，入口滿滿的荔枝香氣，就像還吃得到新鮮荔枝果肉一樣，以及柯夢波丹不可或缺的粉紅元素「櫻花寒天晶球」，打造出豐富多層次的口感，咀嚼控們肯定會愛上。另一款「柯夢玉荷冰綠」獨家荔枝風味加上茉莉綠茶，粉紅色櫻花寒天晶球當然不能少，整體是清甜淡雅且充滿夏日風情的味道。

COMEBUY X 柯夢波丹聯名推出「柯夢荔枝玉露」。圖／COMEBUY提供

只要在6/20(一)～7/20(三)指定期間，購買以上兩款限定柯夢新品，就立刻享折價10元，柯夢荔枝玉露大杯原價65元、優惠期間55元，柯夢玉荷冰綠大杯原價60元、優惠期間50元，部分門市以商場價格販售為主，且限定飲品優惠不得與店內其他優惠併用。

COMEBUY X 柯夢波丹聯名新品。圖／COMEBUY提供

為了慶祝「COMEBUY」二十週年慶，推出沒有上限的折價優惠，喝越多折越多！只要在6/20(一)～7/9(六)限定期間至全台COMEBUY門市現場，購買飲品以「原價」消費，就能享有「滿百折20」累加無上限，揪團訂飲料更划算，揪同事們開喝下午茶還能省下不少，這麼好康的優惠你不能不知道！

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