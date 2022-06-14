經典72%高濃度重現！GODIVA「黑巧克力流心雪糕」全新口味，還可抽一年份免費雪糕

時序入夏，一支沁涼心脾的雪糕絕對是最快速又過癮的選擇！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出全新「熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，回歸經典雋永的72%高濃度黑巧克力口味。為了慶祝新品上市，6月15日起將祭出「一年份免費雪糕」週週送活動，讓喜愛巧克力的朋友有機會吃個過癮！ 全新GODIVA雪糕限量開賣！回歸經典72%高濃度，放大頂級巧克力的純粹奢享。 圖／GODIVA提供。

GODIVA全新打造的「熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，以72%高濃度黑巧克力作為雪糕外皮，裹上杏仁碎粒及烘烤過的可可碎粒，濃郁杏仁香氣及苦後回甘的可可碎韻味帶來香醇誘人滋味，內層以純粹巧克力雪糕及 72%巧克力醬流心交織而成，濃醇黑巧克力化在嘴裡的滑順、綿延口感，完美征服所有巧克力控的味蕾》