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經典72%高濃度重現！GODIVA「黑巧克力流心雪糕」全新口味，還可抽一年份免費雪糕
時序入夏，一支沁涼心脾的雪糕絕對是最快速又過癮的選擇！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出全新「熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，回歸經典雋永的72%高濃度黑巧克力口味。為了慶祝新品上市，6月15日起將祭出「一年份免費雪糕」週週送活動，讓喜愛巧克力的朋友有機會吃個過癮！
GODIVA全新打造的「熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，以72%高濃度黑巧克力作為雪糕外皮，裹上杏仁碎粒及烘烤過的可可碎粒，濃郁杏仁香氣及苦後回甘的可可碎韻味帶來香醇誘人滋味，內層以純粹巧克力雪糕及 72%巧克力醬流心交織而成，濃醇黑巧克力化在嘴裡的滑順、綿延口感，完美征服所有巧克力控的味蕾》
GODIVA全新熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕每支售價99元，6月15日於7-ELEVEN限量開賣！享用高品質巧克力雪糕之餘，外盒也不要急著丟！6月15日起至7月17日，掃描盒內QR code參加GODIVA IG濾鏡挑戰活動，就有機會贏得一年份雪糕！除此之外，憑盒身折價券至全台GODIVA門市消費，即享有滿300元折50元的優惠；6月15日至7月7日，使用OPENPOINT點數 1點即可以89元優惠價購買GODIVA全新熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕乙份 (每人限買10組，限量1萬組)。
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