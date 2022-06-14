快訊

富樂快篩3月遭美示警 指揮中心：食藥署送審後才發EUA

富樂快篩疑混充大陸黑心品 代理商大鑫執行長遭收押

高雄多間汽車旅館房間遭裝針孔 1名房客涉案稱「自己欣賞」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冰沙+手工奶蓋超罪惡！小巨蛋質感系手搖4新品搶喝 「相思黑鑽冰沙」紅豆仙草冰的華麗變身

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
質感系手搖「&TEA」全新推出4款新品。 圖／摘自&TEA官網
質感系手搖「&TEA」全新推出4款新品。 圖／摘自&TEA官網

位於小巨蛋商圈、整體店面以純白極簡風設計的手搖品牌「&TEA」，去年開幕後迅速成為IG熱門打卡景點，旗下的歐蕾系列和奶蓋系列搶攻少女們的最愛，還能吸引附近想來杯質感系手搖的上班族群們。為了迎接炎熱夏日的到來，「&TEA」特地推出4款新品抵擋即將到來的酷夏，其中「可以喝的甜點」更是此次的人氣主打，從本週三（6/15）開始還有限定7天的優惠折扣可別錯過！

&TEA新品多多不知春（左）、冬檸金萱冰露（右）。 圖／摘自&TEA官網
&TEA新品多多不知春（左）、冬檸金萱冰露（右）。 圖／摘自&TEA官網

咀嚼控們要喝到！「&TEA」在嚴選純茶上翻玩全新創意，推出沁涼又有飽足感的夏季限定新品。屏東老埤金萱綠茶、冬瓜茶冰沙絕妙搭配出「冬檸金萱冰露」，Q彈珍珠的超強存在感也不容忽略，豐富多層次口感，徹底翻轉對冬瓜檸檬的刻板印象。另一款「多多不知春」則以多多綠為靈感發想，在四季春裡加入酸甜養樂多，滿滿的小紫蘇、手工青茶凍，低熱量無負擔又能讓你有飽足感，超夢幻橘黃色漸層很值得買。

&TEA新品法國可可奶蓋冰沙（左）、相思黑鑽冰沙（右）。 圖／摘自&TEA官網
&TEA新品法國可可奶蓋冰沙（左）、相思黑鑽冰沙（右）。 圖／摘自&TEA官網

而說到夏天當然就是要來杯冰沙吧，全新開賣的「法國可可奶蓋冰沙」，法國Cacao Barry可可和小農鮮奶打成綿密冰沙，最後再蓋上一層「&TEA」特色之一的手工輕盈系法式奶蓋，是濃厚風味和綿密口感的完美交融。另一款「相思黑鑽冰沙」則以甜而不膩的蜜漬紅豆為主秀，和小農鮮奶打成冰沙，手工仙草凍增添口感，讓原本充滿懷舊風的紅豆仙草冰，華麗變身成質感系手搖，可以直接喝的甜點必須嘗試看看。

為了慶祝新品上市，「&TEA」特地規劃兩波寵粉優惠，只要在6/15～6/21限定的7天期間，至「&TEA」敦北概念店購買新品就享95折優惠。6/29～7/5則是第二波的限定濃情專寵活動，選購「法國可可奶蓋冰沙」、「相思黑鑽冰沙」與招牌奶蓋、鮮乳歐蕾全系列，任選2杯就享9折優惠。

延伸閱讀：

來杯飲料戳爆小人！「Mr.WishＸ我是馬克」社畜金句超有哏 5款聯名周邊要搶要快

可以喝的港式甜品！ 拾覺4款「芒果系手搖飲」 喝得到滿滿果肉、QQ粉條與晶凍

法國 手搖 甜點 上班族 熱門打卡

相關新聞

經典72%高濃度重現！GODIVA「黑巧克力流心雪糕」全新口味，還可抽一年份免費雪糕

時序入夏，一支沁涼心脾的雪糕絕對是最快速又過癮的選擇！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出全新「熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，回歸經典雋永的72%高濃度黑巧克力口味。為了慶祝新品上市，6月15日起將祭出「一年份免費雪糕」週週送活動，讓喜愛巧克力的朋友有機會吃個過癮！

冰沙+手工奶蓋超罪惡！小巨蛋質感系手搖4新品搶喝 「相思黑鑽冰沙」紅豆仙草冰的華麗變身

位於小巨蛋商圈、整體店面以純白極簡風設計的手搖品牌「&TEA」，去年開幕後迅速成為IG熱門打卡景點，旗下的歐蕾系列和奶蓋系列搶攻少女們的最愛，還能吸引附近想來杯質感系手搖的上班族群們。為了迎接炎熱夏日

咀嚼控快衝一波！韓國貢茶「黃金珍珠系列」台灣只賣一個月

在韓國才剛全新上市的「黃金珍珠」系列貢茶，在台灣也喝得到！韓國貢茶「黃金珍珠」新品，預定6月16日在台灣上市，期間限定只...

全家便利商店限時3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」！還有哈根達斯迷你杯、雪糕77折

為療癒下雨又炎熱的煩悶心情，全家便利商店即日起陸續推出多重好康優惠，最受歡迎的Fami!ce霜淇淋於本周末6月10日至6...

來杯飲料戳爆小人！「Mr.WishＸ我是馬克」社畜金句超有哏 5款聯名周邊要搶要快

超有哏的手搖聯名又來了！連鎖手搖品牌「Mr.Wish鮮果茶玩家」和靠北職場系插畫家「我是馬克」攜手合作，跨界五大品牌，精心打造一系列的獨家商品，只要消費滿50元就能加購，數量有限、售完為止，我是馬克的

可以喝的港式甜品！ 拾覺4款「芒果系手搖飲」 喝得到滿滿果肉、QQ粉條與晶凍

芒果控的消暑聖品再一波！ 拾覺人氣手搖飲料今夏推出「芒果季」4款視覺系飲品，滿滿芒果冰沙喝得到新鮮芒果果粒、粉條、檸檬杏仁棟及奶霜等配料，每一口都讓芒果控滿足喝爆！ 拾覺「芒果季」重磅登場，一共

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。