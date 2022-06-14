冰沙+手工奶蓋超罪惡！小巨蛋質感系手搖4新品搶喝 「相思黑鑽冰沙」紅豆仙草冰的華麗變身

位於小巨蛋商圈、整體店面以純白極簡風設計的手搖品牌「&TEA」，去年開幕後迅速成為IG熱門打卡景點，旗下的歐蕾系列和奶蓋系列搶攻少女們的最愛，還能吸引附近想來杯質感系手搖的上班族群們。為了迎接炎熱夏日的到來，「&TEA」特地推出4款新品抵擋即將到來的酷夏，其中「可以喝的甜點」更是此次的人氣主打，從本週三（6/15）開始還有限定7天的優惠折扣可別錯過！

⁡ &TEA新品多多不知春（左）、冬檸金萱冰露（右）。 圖／摘自&TEA官網

咀嚼控們要喝到！「&TEA」在嚴選純茶上翻玩全新創意，推出沁涼又有飽足感的夏季限定新品。屏東老埤金萱綠茶、冬瓜茶冰沙絕妙搭配出「冬檸金萱冰露」，Q彈珍珠的超強存在感也不容忽略，豐富多層次口感，徹底翻轉對冬瓜檸檬的刻板印象。另一款「多多不知春」則以多多綠為靈感發想，在四季春裡加入酸甜養樂多，滿滿的小紫蘇、手工青茶凍，低熱量無負擔又能讓你有飽足感，超夢幻橘黃色漸層很值得買。

⁡ &TEA新品法國可可奶蓋冰沙（左）、相思黑鑽冰沙（右）。 圖／摘自&TEA官網

而說到夏天當然就是要來杯冰沙吧，全新開賣的「法國可可奶蓋冰沙」，法國Cacao Barry可可和小農鮮奶打成綿密冰沙，最後再蓋上一層「&TEA」特色之一的手工輕盈系法式奶蓋，是濃厚風味和綿密口感的完美交融。另一款「相思黑鑽冰沙」則以甜而不膩的蜜漬紅豆為主秀，和小農鮮奶打成冰沙，手工仙草凍增添口感，讓原本充滿懷舊風的紅豆仙草冰，華麗變身成質感系手搖，可以直接喝的甜點必須嘗試看看。

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為了慶祝新品上市，「&TEA」特地規劃兩波寵粉優惠，只要在6/15～6/21限定的7天期間，至「&TEA」敦北概念店購買新品就享95折優惠。6/29～7/5則是第二波的限定濃情專寵活動，選購「法國可可奶蓋冰沙」、「相思黑鑽冰沙」與招牌奶蓋、鮮乳歐蕾全系列，任選2杯就享9折優惠。

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