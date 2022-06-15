20多種配料隨你挑！通霄在地推薦「小倆口自助冰店」超佛心 盤子裝到滿65元、綜合豆花料超多也只要50元

苗栗通霄美食/冰店推薦！！

位於慈惠宮媽祖廟前，隱身於傳統市場內的♥小倆口自助冰店♥就連在地人也相當推薦。自1960年營業至今已經超過一甲子，目前也已由第三代接手。最受歡迎的自助冰一大碗只要$65，重點是還有多達十幾種，全部自家手工熬煮的配料隨你挑實在有夠佛心！！復古又帶點童趣風的用餐環境也讓我們頗為驚喜，是一間好拍又好吃的傳統古早味冰店。

小倆口自助冰店

地址：苗栗縣通霄鎮信義路119號(慈惠宮媽祖廟前)

營業時間：09：00－22：30

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其實會找到這間冰店也算是奇遇（笑），我們一群人在吃廟口阿嬤臭豆腐時，小菲看著路邊電線杆上的小倆口自助冰店廣告隨口說了一句，這麼熱感覺等下可以來去吃冰！然後上網google才發現冰店離我們所在只要走路一分鐘！！！！！於是就這樣發掘了這間隱身於市場中的有趣老店。

冰店因為隱身於市場內，從市場的這個出入口沒仔細看真的會很容易略過。

建議大家可以先找到慈惠宮媽祖廟。

小倆口自助冰店就位於媽祖廟的正對面！！！

戶外座位區選用亮黃色桌椅再搭配亮黃色的遮陽傘，想要不注意到都有點困難啊（笑）

仿造日式鳥居的大看板上寫著民國59年開業，至今已經53個年頭，是陪伴通霄人長大的古早味傳統冰店～

個人覺得最特別的還不是那仿鳥居，而是很有趣的用餐環境。

室內區放置的是公園長椅。

戶外區則是整個很詩情畫意。

甚至還有浪漫滿點的鞦韆搖椅。

上方是綠意滿滿的藤蔓遮陽棚，陽光灑落地面的光影還真有點浪漫。

大概是因為店名叫做小倆口～所以整個造景也充滿了粉紅泡泡，搭配著耳邊傳來悠揚慵懶的藍調音樂，實在是很難跟傳統冰店聯想在一起。

然後他們家有兩隻明星小店狗，都很乖巧又可愛喔！

點餐區滿滿的價格表，鹹的甜的冰的熱的果汁豆花全都有。

第一次造訪真的會選擇困難！！！

不過這裡的餐點價格都是親民可愛的銅板價，隨便點都不會心疼啦。

店內最受歡迎的就是這個自助冰，據說以前因為阿嬤賣冰生意很忙最後只好請客人自助裝冰，沒想到因此大受好評~所以現在也就繼續流傳下來啦！！

自助冰的計價方式也很簡單明瞭，櫃子裡的各種配料隨便你加，在紅色線（盤子內緣）內就是$60，黑色線內（盤子外緣）就是$65。

冰櫃裡的配料種類多到讓我傻眼，紅豆、綠豆、蜜豆、芋頭、愛玉、脆圓、薏仁、鳳梨、仙草、粉圓、花生、粉粿、山粉圓全都有。

而且老闆娘很驕傲地說這些配料都老闆自己親手熬製的，這可是從第一代阿嬤就堅持流傳下來的。

也難怪這麼一間隱身於市場中的傳統冰店可以經過數十年仍然屹立不搖。

自助冰在加完配料之後就可以拿給老闆加冰。

這個刨冰也是給的不手軟～直接變成一座小山不誇張。

如果不想傷腦筋的話也可以直接點單品，芋頭牛奶冰裡面的芋頭切成小塊方便入口，也是一個真材實料。

布丁牛奶冰也是佛心的銅板價，這麼大顆的布丁搭配化口牛奶冰就是消暑。

看google評論推薦點了綜合豆花～一碗只要$50，但裡面的配料多到我覺得應該至少要買八九十塊才划算。

老闆自己熬煮的紅豆、蜜豆、綠豆、花生都好吃，不過就是豆花上桌時有點太散賣相稍微差了些，不過這碗綜合豆花配料真的多到我吃不完~喜歡吃豆花的朋友推薦必點啊！

下午時分看到媽媽帶著可愛的小妹妹來這裡買自助冰，小朋友期待的眼神讓人覺得好可愛，我想這真的就是通霄人的日常~陪伴大家長大的美好回憶，平價好吃又很有特色的傳統冰果室推薦給你們啦！！！

小倆口自助冰店

地址：苗栗縣通霄鎮信義路119號(慈惠宮媽祖廟前)

營業時間：09：00－22：30

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文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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