可以喝的港式甜品！ 拾覺4款「芒果系手搖飲」 喝得到滿滿果肉、QQ粉條與晶凍

芒果控的消暑聖品再一波！ 拾覺人氣手搖飲料今夏推出「芒果季」4款視覺系飲品，滿滿芒果冰沙喝得到新鮮芒果果粒、粉條、檸檬杏仁棟及奶霜等配料，每一口都讓芒果控滿足喝爆！

拾覺「芒果季」重磅登場，一共推出4款芒果系手搖飲消暑聖品，首推「厚Q楊枝甘露」，選用香甜芒果冰沙搭配濃厚椰奶，接著層層堆疊新鮮芒果果粒、彈牙QQ粉條、荔枝椰果，接著放進蜂蜜檸檬凍；「芒芒杏福甘露」的本體配料與前者完全相同，最後加上杏仁凍取代檸檬凍，每一口都像在喝港式甜品一樣美味。

厚Q楊枝甘露(左)、芒芒杏福甘露(右)。圖／拾覺提供

「芒果乳酪芝芝」則是芒果冰沙上層疊了獨家紐西蘭乳酪奶蓋，微鹹甜香，同樣吃得到新鮮芒果果肉、蜂蜜檸檬凍；不能錯過「芒果果粒茶」清爽系列，特意以高山茶作為基底，搭配新鮮芒果果粒、手工熬煮的蜂蜜檸檬凍，成為一杯清爽消暑的調配茶，即日起就能在全門市喝到！

芒果乳酪芝芝(左)、芒果果粒茶(右)。圖／拾覺提供

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