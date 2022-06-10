網哀嚎！龜記茗品招牌人氣「紅柚翡翠」將停賣　5大私藏推薦必喝一次看

擁有全台超過70間門市的知名手搖飲「龜記茗品」於近日宣布即將正式停賣店內人氣必喝「紅柚翡翠」，引起網友一片哀嚎，像是「傻眼了我只喝這個說」、「我不接受」等惋惜的留言，更有網友表示「龜記要失去我們的支持了」。不過慶幸停賣的原因是紅柚翡翠原料由於疫情影響缺貨導致無法生產，將待貨櫃及原料回歸正常後將恢復販售，時間未定，敬請期待。因此UDN小編特地整理5大私藏龜記茗品其他必喝飲品，彌補一下紅柚停賣的失落心情，一起來看看吧！

圖／龜記茗品官網

龜記濃乳茶

首款小編私藏的絕對是要推薦「鮮奶控」必買的龜記農乳茶，嚴選台茶18號紅玉、肯亞紅茶與斯里蘭卡三種經典茶葉，透過烘焙的方式調製獨特的回甘香氣，配上合作鮮乳坊的濃醇鮮奶，絕對是「小農鮮乳坊」系列的首選，建議可以點微糖，完美襯托茶香在嘴裡的口感，非常好喝。

圖／龜記茗品官網

秀水旺鳳梨

「秀水旺鳳梨」絕對是所有手搖飲最具特色之一的飲品，就跟它的品名一樣符合台灣道地的口感。嚴選台灣產製的四季春青茶，配上彰化秀水知名的冷壓土鳳梨汁，茶的回甘韻味融合酸甜的土鳳梨汁，相當有解暑解渴的功效，也是龜記推薦必喝的飲品之一。

圖／龜記茗品官網

三韻紅萱

三韻紅萱可說是龜記「醇粹」系列中不少人必點的手搖單品，在於它也別於其他單一烘焙的茶香，是採用特有茶精心發酵的茶種，香氣比擬原來的茶香外，還有淡淡的花香與果香，如其名真的有三種茶韻的芬芳，喝起來非常順口，即使糖度調成無糖也不會覺得苦，真的可以試試看。

圖／龜記茗品官網

珍珠奶茶

或許很多人看到珍珠奶茶一點也不覺得新奇，畢竟是台灣的「國奶」，還紅遍世界各地。不過小編私心推薦一定要喝喝看龜記的珍珠奶茶，雖然也不是歸記推薦的品項，但有別於一般的紅茶底，基底茶還可以選擇翡翠與鐵觀音，都有不同的口感，再配上蜜製Q彈感十足的珍珠，每一口都是珍惜的美味，一定要嚐鮮看看。

圖／龜記茗品官網

蘋果紅萱

甫於2021年夏季才新上市的「蘋果紅萱」，一推出就獲得廣大好評，把金萱茶底與100%蘋果原汁完美結合，依照糖度襯托不同的微酸微甜滋味，直得一提的是龜記該品項最低糖度為一分糖，無法做成無糖，就是保留些微糖度可帶來蘋果香氣與金萱茶韻的好滋味，現在越趨炎熱，來一杯蘋果紅萱消暑吧！

圖／龜記茗品官網

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