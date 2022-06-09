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OREO迷喝起來！ 麻古茶坊「提拉米蘇2.0」新杯裝回歸 買就送「OREO餅乾隨手包」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
提拉米蘇2.0（OREO限定聯名新杯），南部售價75元(M) 80元(L)；中、北部售價80元(M) 85元(L)。圖／麻古茶坊提供
提拉米蘇2.0（OREO限定聯名新杯），南部售價75元(M) 80元(L)；中、北部售價80元(M) 85元(L)。圖／麻古茶坊提供

OREO迷看過這裡！ 繼去年底麻古茶坊推出「OREO聯名提拉米蘇2.0」深切打中巧克力愛好者的心，為慶祝全球知名夾心餅乾品牌OREO滿110週年生日，麻古茶坊共同歡慶推出「提拉米蘇2.0」新杯裝升級版，買就送OREO限量隨手包餅乾，把握機會搶入手!

麻古茶坊最新推出升級版「提拉米蘇2.0」，換上OREO限定聯名新杯裝，嚴選進口濃醇可可與鮮奶打成細緻冰沙，接著撒上滿滿的OREO巧克力碎片，最上層則淋上綿密雪白的麻古獨家研製「提拉米蘇奶霜」，打造殿堂級的巧克力饗宴。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊與OREO迷歡樂同慶，６/10起，麻古茶坊大安信義店、台中勤美美村店和高雄裕誠店搶先上市，3門市加碼購買「提拉米蘇2.0」即免費贈送限量「OREO生日繽紛口味夾心餅乾隨手包」乙包，6/14起全台麻古茶坊門市新裝上市，巧克力迷一起手刀前往朝聖吧！

圖／麻古茶坊提供
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