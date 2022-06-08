實在「泰」清涼！ 珍煮丹消暑新品「泰泰仙芋島、泰芒雪島」外送泰奶買一送一
炎炎夏日消暑必來一杯清涼的！ 超夯手搖杯「珍煮丹」這次特別把「泰泰鮮奶茶」升級變成冰沙，結合芒果果泥、或蜜芋頭搭配手作仙草，打造成泰奶控的必點飲品，並結合兩大外送平台Uber Eats、foodpanda推出買一送一優惠請把握！
為了迎接夏天即日起正式發售沁涼冰沙的全新飲品，選用溫順甘甜的錫蘭紅茶做為基底，鋪上雲朵奶霜搭配熱帶芒果果泥的「泰芒雪島」；或長時間熬製而成蜜芋頭加入手作仙草，搭配厚實輕盈的雲朵奶霜組成餡料超滿足的「泰泰仙芋島」。另外也限定推出「泰泰奶酥厚片」，選用精心比例調配的手工奶酥醬，搖身一變酥脆薄香的夏日泰式午茶必備點心。
喜歡超高人氣泰泰風味的你，別錯過珍煮丹在外送平台的夏日超殺回饋！Uber Eats針對五百萬名新用戶強打珍煮丹最強經典飲品「黑糖珍珠鮮奶(M)」，06/01至06/14為期兩周買一送一，07/20至08/02 Uber Eats限定優惠的「泰泰鮮奶茶(M、L)」、「泰泰仙芋島(M)」、「泰芒雪島(M)」系列買一送一。
珍煮丹於foodpanda也強推夏日品牌飲料季，至06/30止，釋出「泰泰鮮奶茶(M、L)」、「泰泰仙芋島(M)」、「泰芒雪島(M)」嚐鮮優惠買一送一！快來享受這波夏日「Tai Land」慶典吧。
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