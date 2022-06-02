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滿滿芋泥、芒果與蜂蜜凍！清原強推「楊枝芋露」凍凍版　加碼3重優惠馬上折價

聯合新聞網／ 消費中心／綜合報導
清原推獨創「楊枝芋露」迎炎夏。圖／清原提供
清原推獨創「楊枝芋露」迎炎夏。圖／清原提供

氣溫不斷升高，夏季正式來臨，冰涼的手搖飲也成為解渴、解熱的必備品，各家手搖飲卯足全力推出各式吸睛新品，而夏季也是芒果的產季，甜品控不能錯過必喝的「芒果系列」，因此有業者獨創「楊枝芋露」，將經典芋泥與人氣甜點楊枝甘露加乘，再添加蜂蜜凍，創造出口感爆棚的好滋味。

每到夏季，芒果就吸引許多粉絲的關注，相關飲品也不斷推陳出新，像是清原芋圓去年就推出獨創的「楊枝芋露」，成了嗜甜者的「夏天聖品」，今年決定無痛加碼再升級，推出2.0版的「楊枝芋露凍凍版」，除了保有口感綿密的招牌芋泥，還有芒果丁泥點綴，西米露、小芋圓製造層次口感，更加入與蜜蜂工坊聯名的蜂蜜凍，一入口更有滿滿的芋頭沙口感再進化，不只是飲料更是精緻甜點，要讓咀嚼控心滿意足。

除了推出升級版的飲品外，清原加碼推出線上、線下活動3連發，第一發：讓咀嚼控立刻「免費晉升嚼嚼者」，芋泥刮壁＋芒果丁泥掛壁＋西米露＋小芋圓＋「蜂蜜凍」，搭配海量芋頭沙。第二發，6月6～8日，只要身上穿著有黃色或紫色，現場購買享有「楊枝芋露凍凍版」現折6元的優惠。

從6月9日至7月3日推出「楊枝芋露你喝我」活動，只要在清原粉絲團，標記2個身份證名字有單一個字，音同「 一ㄤˊ」、「ㄓ」、「ㄩˋ」、「ㄌㄨˋ」，並且按讚清原FB粉絲團，即可參與「喝整個月楊枝芋露凍凍版」的抽獎活動，更多活動內容請鎖定清原官方網站與臉書社團，「楊枝芋露凍凍版」6月6日起於全台各門市開賣。

滿滿芒果、芋泥與蜂蜜凍，讓人好想喝。圖／清原提供
滿滿芒果、芋泥與蜂蜜凍，讓人好想喝。圖／清原提供
清原推獨創「楊枝芋露」迎炎夏。圖／清原提供
清原推獨創「楊枝芋露」迎炎夏。圖／清原提供

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