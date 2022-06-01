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一日限定！ CoCo「仙草蜜、蕎麥冬瓜露」復刻手搖回歸，第二杯只要5元

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／CoCo都可提供
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越冰越好喝的美好滋味！CoCo手搖杯每周三都會推出「好友日」限定優惠，這次6/1一日限定推出復古系新品「仙草蜜、蕎麥冬瓜露」，一日限定「第二杯5元」，讓手搖控瞬間回到小時侯記憶中的味道。

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夏天消暑的首選超CP值「仙草蜜」，喝得到蜜香的甜蜜口感，加上滑順仙草，冰涼咕溜。這次配合6/1CoCo週三好友日，特別推出一日限定「第二杯5元」優惠，只要透過Line官方帳號領取好友券，並點購古早味復刻飲品「仙草蜜(大杯)or蕎麥冬瓜露」2款即可享用每周三的好康小確幸！

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手搖 CP值 消暑

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