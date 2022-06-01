一日限定！ CoCo「仙草蜜、蕎麥冬瓜露」復刻手搖回歸，第二杯只要5元

接下來要進入熱到讓人煩躁的夏天了，來杯冰涼酸甜的手搖飲趕走酷暑是一定要的！康青龍聽到手搖飲粉絲的心聲了，推出兩款口感再升級的果茶系手搖飲「芒果悠美」、「陽光芒果雪妮」，帶來冰爽新滋味；還有限時一個月的線上點餐優惠，別忘了筆記下來嘗鮮！

2022-06-01 10:25