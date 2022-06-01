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超夯愛文芒果飲來了！ 「康青龍」2款芒果手搖口感升級 限時5天買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／康青龍粉專
圖／康青龍粉專

進入熱到讓人煩躁的夏天了，來杯冰涼酸甜的手搖飲趕走酷暑是一定要的！康青龍聽到手搖飲粉絲的心聲了，推出兩款口感再升級的果茶系手搖飲「芒果悠美」、「陽光芒果雪妮」，帶來冰爽新滋味，6/1~6/5連續五天，APP會員凡購買「芒果悠美」一杯，即可免費贈送超人氣「沁心金萱」一杯，端午連假揪伴享受芒芒小確幸，還有限時一個月的線上點餐優惠，別忘了筆記下來嘗鮮！

圖／康青龍粉專
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其中「芒果悠美」精選香氣濃郁、冰涼的愛文芒果果肉，跟Q嫩清爽的金萱茶凍相遇，兩種不同的口感在茶飲中碰撞，為即將到來的酷熱夏天帶來清涼解方！另外還有「陽光芒果雪妮」，綿密雪泥上面加了優格奶蓋及愛文芒果，口感再升級，帶來多層次全新的滋味。須注意的是，雪妮系列全台僅47家門市販售，詳洽康青龍官網。

現在透過線上點餐再自取，金額滿百元還能有9折優惠，活動限時1個月，從6/1~6/30止，可以悠閒點餐、不用在現場排隊又有優惠，聰明消費的你還不快點喝起來！

圖／康青龍粉專
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