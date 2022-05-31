限時買1送1喝起來！可不可「鳳梨冰茶」新品超夯，綠茶＋整塊鳳梨必喝

可不可熟成紅茶以夏季為靈感正式推出全新「冰鳳春芽」，吃得到鳳梨果肉配上回甘綠茶的風味，絕對是今夏必喝的消暑飲品，現在搭配Uber Eats新戶限定還可享有買1送1優惠快衝！

圖／可不可熟成紅茶臉書粉專

可不可熟成紅茶近年來成為台灣最夯的手搖飲品牌之一，嚴選基底茶、創新飲品、價位CP值與整體行銷質感都成功打入消費者的正面回饋中。先前可不可推出的「春鳳系列」獲得消費者熱烈迴響之後，這回再推出好運2.0「冰鳳春芽」，嚴選綠茶基底再搭配新鮮的鳳梨果肉，最上層再放微酸的金桔，酸甜交織的口感讓人一口接著一口，非常好喝。

圖／可不可熟成紅茶臉書粉專

至於優惠則特別與Uber Eats推出春芽綠茶與冰鳳春芽「大杯限定買1送1優惠」，即日起至6月14日，只要身份為新戶都可以享有此優惠，值得一提的是，每個Uber Eats帳號每日只能限定單家分店使用一次，而訂單最多可享有買5送5共十杯喔！快揪團新戶朋友喝起來吧。

圖／可不可熟成紅茶臉書粉專

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