限時5天開喝！拾覺「復刻港覺古早味」 買一送一喝原萃好茶

慶祝新品上市，拾覺強打「復刻港覺古早味」，凡於A區飲品任選1款，可再多喝B區任一飲品1杯，限時5天「買1送1」小確幸追起來！

人氣手搖飲「拾覺SEEJOY TEA」推出全新「復刻港覺古早味系列」飲品，首推「四寶仙草甘/冬瓜茶」，選用特調仙草甘茶/冬瓜茶，搭配杏仁凍、仙草凍、蜜珍珠、QQ粉條共4種配料，順口回甘，好喝不甜膩，再來的「蘇打鹹檸七」選用檸檬大叔的古法手作鹹檸檬醬混和倒入整罐七喜汽水，底杯舖上拾覺熱銷配料-蜂蜜檸檬凍，清涼鹹甜滋味好喝又吸睛。

圖／拾覺提供

快衝一波！拾覺全新「復刻港覺古早味系列」飲品，即日起至5/31止，全門市通通可選A區配B區「買1送1」優惠，A區飲品有蘇打鹹檸七 、四寶仙草甘及四寶冬瓜露，B區則有金萱27、大麥紅茶、春摘蜜香紅、煎焙包種綠及原萃高山青，五月底前一杯拾覺原萃好茶快行動。

圖／拾覺提供

圖／拾覺提供

延伸閱讀：

．兩杯只要39元超狂！限時搶喝「珍Q椰青茶買1送1」，珍珠粉條與椰果一次滿足

．過癮新組合！ 王品「青花驕x樂事」麻辣鍋洋芋片登場 加碼門市免費換綜合丸