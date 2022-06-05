起司控的最愛！「5號起司專門店」不一樣的冰起司蛋糕，綿密冰淇淋般的香濃滋味

冬日綜合水果冰起司蛋糕

IG爆紅的冰起司蛋糕『5號起司專門店』跟輕乳酪、重乳酪、巴斯克乳酪蛋糕都不太一樣，店家使用新鮮水果搭配綿密起司蛋糕，每一口都是香濃起司與水果香甜層層香氣，滿足視覺與味覺的高顏值甜點。

『5號起司專門店』我選的冬日綜合$350/4入，有粉紅野莓派對冰起司蛋糕、荔枝玫瑰覆盆莓冰起司蛋糕、皇家甜橙青檸冰起司蛋糕、經典重乳原味冰起司蛋糕，四種口味各一，還有附可愛的木湯匙。

冷凍取出，靜置回溫5分鐘食用(冷凍)

冰涼化口如新鮮起司雪糕的清新爽口 冷凍取出，靜置回溫20分鐘食用(微解凍)

清涼滑順帶些微冰晶脆口，與起司鮮香 冷藏靜置回溫3小時食用: 微黏稠軟滑，更濃郁的純淨乳酪奶香

以上是店家推薦的三種吃法！

No.5 Cheese Cake 五號起司專賣店，使用來自北海道純淨優質乳源的雪印乳酪，以水浴技術蒸烤後立刻急速冷凍，不添加麵粉及其他凝固劑的冰起司，將高級乳酪的醇厚奶香及起司風味完美封存 如製作法國經典料理TERRINE(凍派) 光店家的介紹就覺得好厲害。

經典重乳原味冰起司蛋糕

首先來介紹經典不敗的口味「經典重乳原味冰起司蛋糕」表層是脆脆的焦糖，挖起來是綿密的起司蛋糕，又香又濃，半退冰有冰淇淋的口感，底層還有酥脆餅乾體，層次感很豐富欸！

粉紅野莓派對冰起司蛋糕

這道甜點根本是少女系甜點啊，擺上覆盆子、黑莓、藍莓、紅醋栗多種莓果果實，粉紅泡泡般的繽紛畫面超美的啦！內餡起司還加入草莓果泥，增添了不少風味。

皇家甜橙青檸冰起司蛋糕

「皇家甜橙青檸冰起司蛋糕」入口有著檸檬清香的冰起司，微酸微甜的很清爽，上方放片新鮮甜橙片，這就是夏天的味道。

荔枝玫瑰覆盆莓冰起司蛋糕

「荔枝玫瑰覆盆莓冰起司」表層有新鮮荔枝果肉與食用玫瑰花瓣，內餡則是以覆盆莓為基底的冰起司口味，整體結合荔枝/玫瑰及覆盆莓，微甜微酸中又帶點玫瑰花香，綿密細緻的起司蛋糕完全融化我的心。

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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