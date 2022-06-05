快訊

111國中教育會考補考數學科 完整試題及全部答案

「我們都要死了！」7歲確診男童囈語 人還在加護病房

國中教育會考補考落幕！國英數社自5科試題解答公布了

起司控的最愛！「5號起司專門店」不一樣的冰起司蛋糕，綿密冰淇淋般的香濃滋味

痴吃的玩／ 文、圖／小白

udn走跳美食／痴吃的玩

冬日綜合水果冰起司蛋糕

IG爆紅的冰起司蛋糕『5號起司專門店』跟輕乳酪、重乳酪、巴斯克乳酪蛋糕都不太一樣，店家使用新鮮水果搭配綿密起司蛋糕，每一口都是香濃起司與水果香甜層層香氣，滿足視覺與味覺的高顏值甜點

『5號起司專門店』我選的冬日綜合$350/4入，有粉紅野莓派對冰起司蛋糕、荔枝玫瑰覆盆莓冰起司蛋糕、皇家甜橙青檸冰起司蛋糕、經典重乳原味冰起司蛋糕，四種口味各一，還有附可愛的木湯匙。

  • 冷凍取出，靜置回溫5分鐘食用(冷凍)

  • 冰涼化口如新鮮起司雪糕的清新爽口 冷凍取出，靜置回溫20分鐘食用(微解凍)

  • 清涼滑順帶些微冰晶脆口，與起司鮮香 冷藏靜置回溫3小時食用: 微黏稠軟滑，更濃郁的純淨乳酪奶香

  • 以上是店家推薦的三種吃法！

No.5 Cheese Cake 五號起司專賣店，使用來自北海道純淨優質乳源的雪印乳酪，以水浴技術蒸烤後立刻急速冷凍，不添加麵粉及其他凝固劑的冰起司，將高級乳酪的醇厚奶香及起司風味完美封存 如製作法國經典料理TERRINE(凍派) 光店家的介紹就覺得好厲害。

經典重乳原味冰起司蛋糕

首先來介紹經典不敗的口味「經典重乳原味冰起司蛋糕」表層是脆脆的焦糖，挖起來是綿密的起司蛋糕，又香又濃，半退冰有冰淇淋的口感，底層還有酥脆餅乾體，層次感很豐富欸！

粉紅野莓派對冰起司蛋糕

這道甜點根本是少女系甜點啊，擺上覆盆子、黑莓、藍莓、紅醋栗多種莓果果實，粉紅泡泡般的繽紛畫面超美的啦！內餡起司還加入草莓果泥，增添了不少風味。

皇家甜橙青檸冰起司蛋糕

「皇家甜橙青檸冰起司蛋糕」入口有著檸檬清香的冰起司，微酸微甜的很清爽，上方放片新鮮甜橙片，這就是夏天的味道。

荔枝玫瑰覆盆莓冰起司蛋糕

「荔枝玫瑰覆盆莓冰起司」表層有新鮮荔枝果肉與食用玫瑰花瓣，內餡則是以覆盆莓為基底的冰起司口味，整體結合荔枝/玫瑰及覆盆莓，微甜微酸中又帶點玫瑰花香，綿密細緻的起司蛋糕完全融化我的心。

5號起司專門店（IG / FB

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蛋糕 水果 甜點 IG 賣場 網購

相關新聞

起司控的最愛！「5號起司專門店」不一樣的冰起司蛋糕，綿密冰淇淋般的香濃滋味

udn走跳美食／痴吃的玩 冬日綜合水果冰起司蛋糕 IG爆紅的冰起司蛋糕『5號起司專門店』跟輕乳酪、重乳酪、巴斯克乳酪蛋糕都不太一樣，店家使用新鮮水果搭配綿密起司蛋糕，每一口都是香濃

「6月6日壽星」免費吃生乳捲 亞尼克山形白桃甜點登場

隨著夏天到來，「亞尼克」特別選用口味清爽的日本山形縣白桃，推出一系列水果系甜點，另外在6月6日當天，訂購生乳捲還可享6%...

不買會心痛！不要對我尖叫「16元手搖」限量開搶 「玫瑰紅茶歐蕾」絕美漸層下殺5折

每天就是要來一杯手搖，又想輕鬆撿便宜的你注意了！以絕美漸層飲品聞名的「不要對我尖叫」，這次聯手蝦皮購物推出超划算電子票券，店內5款熱門推薦，純茶系、果茶系、少女漸層風都有，指定日期限量搶購，最低下殺2

一日限定！ CoCo「仙草蜜、蕎麥冬瓜露」復刻手搖回歸，第二杯只要5元

越冰越好喝的美好滋味！CoCo手搖杯每周三都會推出「好友日」限定優惠，這次6/1一日限定推出復古系新品「仙草蜜、蕎麥冬瓜露」，一日限定「第二杯5元」，讓手搖控瞬間回到小時侯記憶中的味道。 夏天消

超夯愛文芒果飲來了！ 「康青龍」2款芒果手搖口感升級 限時5天買一送一

接下來要進入熱到讓人煩躁的夏天了，來杯冰涼酸甜的手搖飲趕走酷暑是一定要的！康青龍聽到手搖飲粉絲的心聲了，推出兩款口感再升級的果茶系手搖飲「芒果悠美」、「陽光芒果雪妮」，帶來冰爽新滋味；還有限時一個月的線上點餐優惠，別忘了筆記下來嘗鮮！

免費吃泡芙！ beard papa's芒果泡芙開賣＋爭鮮聯名款

芒果的季節到來，連鎖泡芙「beard papa’s」所推出的「芒果泡芙」再度回歸市場，可搭配不同餅皮、呈現不同的口感之外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。