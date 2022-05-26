儲值200就送40！Mr.Wish放大荷包「600現金券等你拿」 喝爆愛文芒果冰沙不心痛

炎熱午後總是忍不住就想來一杯手搖，但又想聰明省荷包的你快點看過來！人氣連鎖手搖「Mr.Wish鮮果茶玩家」從5/27～6/12為止祭出會員專屬限時優惠，只要於官方APP儲值200元，就加碼回饋40元的現金折價券，採累贈方式回饋，儲值上限3,000元，儲越多省更多，最高可領到總價600元的折價券，超划算的優惠，還不趕快筆記。

Mr.Wish搶先曝光6月的週三會員日優惠。圖／Mr.Wish 提供

會員們的專屬優惠還不只這些，「Mr.Wish」每周三更有會員日優惠，在接下來的6月檔期中有指定飲品第2杯6折、第2杯7折和滿百折15元等活動，消暑聖品愛文芒果冰沙、芒果果粒茶、酸甜百香綠以及愛上脆梅青等熱門飲品可選擇。

新會員加入並綁定Mr.Wish APP可享有更多優惠。圖／Mr.Wish 提供

除此之外，若是於活動期間內成為新會員的你，享有更多加碼優惠，前往門市購入100元會員卡並綁定APP就送「120元現金券」！加入後就享消費全單9折、生日月再送50元禮金折價券、紅利點數折抵現金等等。

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