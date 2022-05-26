快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

冰品控快囤貨！ 全聯開賣艾可仕「歐洲頂級脆皮雪糕」經典3口味，連續14天買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／EKSELENCE艾可仕提供
圖／EKSELENCE艾可仕提供

夏日來臨冰品大戰將開打！來自歐洲頂級冰淇淋品牌「EKSELENCE艾可仕」宣布正式進駐全聯，即起推出經典熱銷的三口味「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」與「脆皮白巧克力覆盆子雪糕」，每支售價105元，自5/27至6/9，連續14天祭出限時限量「買一送一」獨家優惠，讓冰品控一次爽嗑3種極致口味。

雙層脆皮覆盆子石榴雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供
雙層脆皮覆盆子石榴雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供

主打使用北歐黃金酪農帶優質乳源的「EKSELENCE艾可仕」，此次於全聯上架的「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」，採用工法複雜的雙層夾心做法製成，吃得到外層巧克力脆皮與冰淇淋中再包裹酸甜的覆盆子石榴果醬；「雙層脆皮焦糖雪糕」，同樣使用雙層夾心工法，在巧克力脆皮與冰淇淋中夾入一層焦糖醬的焦糖香甜完美融合。

最後是「脆皮白巧克力覆盆子雪糕」，絲絨般滑順的冰淇淋，融入酸甜的覆盆子果醬，在外層白巧克力脆皮中，撒上酥脆果粒裹，粉嫩外型更是吸引不少女性消費者。三款雪糕即日起於全聯正式開賣，5/27至6/9限時2周「買1送1」優惠，數量有限、售完為止。

雙層脆皮焦糖雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供
雙層脆皮焦糖雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供

脆皮白巧克力覆盆子雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供
脆皮白巧克力覆盆子雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供

延伸閱讀：

芋頭控喝爆！ 清原外送限定「芋頭沙西米露」買1送1 超狂優惠最多「買10送10」

芒果季來了！ 知名手搖飲「楊枝甘露5選」必喝，吃得到果肉好消暑

巧克力 冰淇淋 果醬 買一送一 冰品

相關新聞

儲值200就送40！Mr.Wish放大荷包「600現金券等你拿」 喝爆愛文芒果冰沙不心痛

炎熱午後總是忍不住就想來一杯手搖，但又想聰明省荷包的你快點看過來！人氣連鎖手搖「Mr.Wish鮮果茶玩家」從5/27～6/12為止祭出會員專屬限時優惠，只要於官方APP儲值200元，就加碼回饋40元的

冰品控快囤貨！ 全聯開賣艾可仕「歐洲頂級脆皮雪糕」經典3口味，連續14天買一送一

夏日來臨冰品大戰將開打！來自歐洲頂級冰淇淋品牌「EKSELENCE艾可仕」宣布正式進駐全聯，即起推出經典熱銷的三口味「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」與「脆皮白巧克力覆盆子雪糕」，每支售

芋頭控喝爆！ 清原外送限定「芋頭沙西米露」買1送1 超狂優惠最多「買10送10」

芋頭控開喝了！以芋頭、芋泥和芋圓打出知名度的手搖飲業者「清原芋圓」，即日起和UBER EATS外送平台合作，「芋頭沙西米露」皆買一送一，超狂芋頭飲料優惠，單筆下單最多「買10送10」，快揪好友們一起喝

85℃參戰芒果季！復刻「芒果多多」真材實料看得見 芒果滿到炸出來超心動

夏天就是芒果的主場！85℃推出三款「炎夏水果季」蛋糕，復刻上市的「芒果多多」巧克力戚風蛋糕，在大家的敲碗下季節限定回歸，上層滿到炸出來的芒果塊，就是要讓芒果控們看了都瘋狂。還有另外兩款「熟成蜜桃紅茶」

今日限定「2杯折50」！CoCo「啵啵恰恰」西谷米＋晶球全新口感　限量胖胖瓶登場

下午茶的新選擇！連鎖手搖品牌「CoCo」強勢推出用喝的甜點，西谷米搭配「啵啵晶球」蹦出的全新口感，斑蘭風味奶茶的特別香氣，打造出全新的「啵啵恰恰」，外觀超勾錐的胖胖瓶數量有限，想嘗鮮收藏的你可別錯過了

兩杯只要39元超狂！限時搶喝「珍Q椰青茶買1送1」，珍珠粉條與椰果一次滿足

知名手搖飲品牌「Share tea 歇腳亭」，驚喜推出人氣「珍Q椰青茶」升級版，一次爽吃三種配料，現在還推出Monday Blue週一「買1送1」優惠，還限時3小時喔，務必把握機會揪團同事家人喝一波了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。