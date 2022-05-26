冰品控快囤貨！ 全聯開賣艾可仕「歐洲頂級脆皮雪糕」經典3口味，連續14天買一送一

夏日來臨冰品大戰將開打！來自歐洲頂級冰淇淋品牌「EKSELENCE艾可仕」宣布正式進駐全聯，即起推出經典熱銷的三口味「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」與「脆皮白巧克力覆盆子雪糕」，每支售價105元，自5/27至6/9，連續14天祭出限時限量「買一送一」獨家優惠，讓冰品控一次爽嗑3種極致口味。

雙層脆皮覆盆子石榴雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供

主打使用北歐黃金酪農帶優質乳源的「EKSELENCE艾可仕」，此次於全聯上架的「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」，採用工法複雜的雙層夾心做法製成，吃得到外層巧克力脆皮與冰淇淋中再包裹酸甜的覆盆子石榴果醬；「雙層脆皮焦糖雪糕」，同樣使用雙層夾心工法，在巧克力脆皮與冰淇淋中夾入一層焦糖醬的焦糖香甜完美融合。

最後是「脆皮白巧克力覆盆子雪糕」，絲絨般滑順的冰淇淋，融入酸甜的覆盆子果醬，在外層白巧克力脆皮中，撒上酥脆果粒裹，粉嫩外型更是吸引不少女性消費者。三款雪糕即日起於全聯正式開賣，5/27至6/9限時2周「買1送1」優惠，數量有限、售完為止。

雙層脆皮焦糖雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供

脆皮白巧克力覆盆子雪糕。圖／EKSELENCE艾可仕提供

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