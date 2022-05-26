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85℃參戰芒果季！復刻「芒果多多」真材實料看得見 芒果滿到炸出來超心動

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
85℃推出季節限定的「芒果多多」。 圖／85℃提供
85℃推出季節限定的「芒果多多」。 圖／85℃提供

夏天就是芒果的主場！85℃推出三款「炎夏水果季」蛋糕，復刻上市的「芒果多多」巧克力戚風蛋糕，在大家的敲碗下季節限定回歸，上層滿到炸出來的芒果塊，就是要讓芒果控們看了都瘋狂。還有另外兩款「熟成蜜桃紅茶」、「法式檸檬塔」也各有擁護者，以上三款蛋糕，即日起已於全台85℃門市同步開賣。

由左至右分別為芒果多多、法式檸檬塔、熟成蜜桃紅茶。 圖／85℃提供
由左至右分別為芒果多多、法式檸檬塔、熟成蜜桃紅茶。 圖／85℃提供

本季主打的「芒果多多」，最上層選用新鮮芒果切塊擺滿，加上草莓點綴，真材實料全都看得到，底下的蛋糕體也完全不馬虎，鬆軟綿密的巧克力戚風蛋糕，是利用比利時頂級嘉麗寶白巧克力製成的白巧克力香堤，甜而不膩的滋味，絕妙的口感搭配，是今年夏天不容錯過的蛋糕之一。6吋「芒果多多」售價460元，季節限定、售完為止。

85℃的三款「炎夏水果季」蛋糕推薦。 圖／85℃提供
85℃的三款「炎夏水果季」蛋糕推薦。 圖／85℃提供

「熟成蜜桃紅茶」從裡到外都有滿滿的水蜜桃，藏在夾層中的比利時愛迪亞水蜜桃餡，以及利用法國保虹白蜜桃果泥做成的水蜜桃凍，還有頂層一圈新鮮水果切片，整體吃起來清爽無負擔，喜愛水蜜桃的你，肯定會滿意。經典的「法式檸檬塔」，嚐起來酸甜又爽口，非常適合當作夏日下午茶的選擇。6吋「熟成蜜桃紅茶」售價460元、「法式檸檬塔」單顆售價70元。以上三款季節推薦，都已在全台85℃門市販售中。

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