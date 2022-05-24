兩杯只要39元超狂！限時搶喝「珍Q椰青茶買1送1」，珍珠粉條與椰果一次滿足

知名手搖飲品牌「Share tea 歇腳亭」，驚喜推出人氣「珍Q椰青茶2.0」升級版，一次爽吃三種配料，現在還推出Monday Blue週一「買1送1」優惠，還限時3小時喔，務必把握機會揪團同事家人喝一波了！

圖／Share tea 歇腳亭提供

日前歇腳亭正式推出「珍Q椰青茶」升級版，有別以往，選用新鮮回甘的四季青茶作為茶底，再搭配人氣配料，包含黑糖蜜釀珍珠、古早味手工粉條與荔枝椰果，直接裝滿滿，保證飽足感十足又能享受三種配料的多層次味覺體驗，若不喜歡四季青，可向店員更換成紅茶或翠綠喔。

為了宣傳與促銷升級版珍Q椰青茶，歇腳亭也特地推出新品會員「買1送1」優惠，且僅限每週一下午2時至5時，限時三小時至全台門市出示會員條碼，直接只要39元就可以爽喝2杯囉。更多好康，請上歇腳亭臉書粉專查詢。

圖／Share tea 歇腳亭提供

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圖／Share tea 歇腳亭提供

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