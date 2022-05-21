芒果季來了！ 知名手搖飲「楊枝甘露5選」必喝，吃得到果肉好消暑

芒果是台灣人愛吃的水果之一，因應芒果季的來臨，許多手搖飲業者紛紛推出系列飲品吸引顧客消費，不論是有滿滿芒果果肉的楊枝甘露或是加了鮮奶的芒果厚奶，都是越趨炎熱夏天適合來一杯的手搖品項。UDN小編特地整理五大販售芒果系列的知名手搖飲， 一起來看看吧！

鶴茶樓

鶴茶樓此回推出了兩款芒果手搖飲，分別為「楊枝甘露」與「粒粒芒果鶴頂紅茶」。楊枝甘露把新鮮芒果肉打成雪泥冰沙，再配上特製茶凍，層次感十足；還有粒粒芒果鶴頂紅茶，特地選用愛文芒果100%製作，為了就是保留果汁的原味，且能吃的到「半杯果肉」超佛！

圖／鶴茶樓 鶴頂紅茶商店 / Hechalou Tea臉書粉專

Mr.Wish鮮果茶玩家

Mr.Wish鮮果茶玩家是推出芒果手搖飲的常客，此次回歸推出三款手搖飲，像是「楊枝甘露」，號稱吃得到五種層次口感，包含芒果冰沙、果肉、柚肉、西谷米與不可或缺的椰奶，保證超滿足；還有「芒果厚奶」，把綿密的牛奶冰沙配上上芒果果肉，簡直絕配，濃郁鮮奶味與鮮甜的芒果融合在一起真的很好喝；另外還有消暑必喝的愛文芒果冰沙。

圖／Mr. Wish 鮮果茶玩家臉書粉專

大苑子DaYungs

大苑子選用屏東枋山枋寮在欉紅愛文芒果，並且祭出超大杯1000ml的「愛文芒果冰沙」，直接用滿滿的芒果療癒忙碌的生活，不僅如此還有酸甜酸甜的「愛文翡翠」，一口喝下滿口的芒果香真的很過癮。

圖／大苑子DaYungs臉書粉專

圖／大苑子DaYungs臉書粉專

茶湯會TP TEA

有別於其他手搖芒果飲，茶湯會推出了「愛文芒果拿鐵」，完美融合了香醇牛奶與新鮮芒果，喝過的消費者都表示非常濃郁好喝，除此之外，「愛文芒果綠/清」搭配綠茶或青茶的回甘味，喝起來非常清爽。

圖／茶湯會 TP TEA臉書粉專

麻古茶坊

講到楊枝甘露一定不會記得超人氣麻古茶坊所推出的芒果系列，每每甫推出就行成一股網路熱議，此回共推出「金芒夏日」三款芒果飲。像是全新必喝的「芒果果粒波波」，將芒果冰沙搭配自製茶凍與寒天，層次豐富又飽足感十足；還有蟬連三年人氣排行的「楊枝甘露」，以溫順的椰奶配上葡萄柚和綠茶凍，是芒果控必喝；最後還可以喝喝看鹹甜口感的「芝芝芒果果粒」喔。

圖／麻古茶坊macu臉書粉專

圖／麻古茶坊macu臉書粉專

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