CoCo「奶茶三兄弟」變成雪糕了！濃郁奶香100%神還原 每口都有料滿足到爆

最強冰品聯名來報到，滿滿都是料有夠滿足！為了迎接炎炎夏日的到來，連鎖手搖品牌「CoCo都可」找來小美推出聯名雪糕，店內的熱門飲品「奶茶三兄弟」搖身一變變成濃郁奶香雪糕，「珍珠、布丁、仙草」的黃金組合，身為奶茶控的你，怎麼能錯過呢！即日起Q彈上市，快到7-ELEVEN帶支回家，解夏日的熱，幸運的話還有機會抽中0元優惠。

CoCo都可X小美聯名推出「奶茶三兄弟」雪糕。圖／CoCo都可提供。

CoCo都可的「奶茶三兄弟」一直都是人氣必點，半杯以上的料邊吃邊喝超滿足，這次CoCo都可和小美合作推出雪糕，根本是神還原！入口的濃郁奶茶香，再加上三兄弟的黃金組合，保證每一口都能吃到珍珠、布丁、仙草等配料，Q彈、滑順到甘甜滋味全都包辦，肯定能成為奶茶控與咀嚼控們的夏日新歡。

CoCo都可X小美聯名推出「奶茶三兄弟」雪糕。圖／CoCo都可提供。

CoCo都可Ｘ小美「奶茶三兄弟」雪糕，單支售價49元，即日起於7-ELEVEN登場！6/28前參加「夏日大BINGO」冰品活動，更有機會抽中指定冰品「任選2件最低0元」，多款指定冰品免費送你吃，各位快前往7-ELEVEN試試手氣囉。

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