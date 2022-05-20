快訊

民眾打進天文館控「太陽在移動」 無法處理遭怒嗆：推卸責任？

直播／逾百萬人確診 達疫情高峰？指揮中心下午2時記者會

CoCo「奶茶三兄弟」變成雪糕了！濃郁奶香100%神還原 每口都有料滿足到爆

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
CoCo都可X小美聯名推出「奶茶三兄弟」雪糕。圖／CoCo都可提供。
CoCo都可X小美聯名推出「奶茶三兄弟」雪糕。圖／CoCo都可提供。

最強冰品聯名來報到，滿滿都是料有夠滿足！為了迎接炎炎夏日的到來，連鎖手搖品牌「CoCo都可」找來小美推出聯名雪糕，店內的熱門飲品「奶茶三兄弟」搖身一變變成濃郁奶香雪糕，「珍珠、布丁、仙草」的黃金組合，身為奶茶控的你，怎麼能錯過呢！即日起Q彈上市，快到7-ELEVEN帶支回家，解夏日的熱，幸運的話還有機會抽中0元優惠。

CoCo都可X小美聯名推出「奶茶三兄弟」雪糕。圖／CoCo都可提供。
CoCo都可X小美聯名推出「奶茶三兄弟」雪糕。圖／CoCo都可提供。

CoCo都可的「奶茶三兄弟」一直都是人氣必點，半杯以上的料邊吃邊喝超滿足，這次CoCo都可和小美合作推出雪糕，根本是神還原！入口的濃郁奶茶香，再加上三兄弟的黃金組合，保證每一口都能吃到珍珠、布丁、仙草等配料，Q彈、滑順到甘甜滋味全都包辦，肯定能成為奶茶控與咀嚼控們的夏日新歡。

CoCo都可X小美聯名推出「奶茶三兄弟」雪糕。圖／CoCo都可提供。
CoCo都可X小美聯名推出「奶茶三兄弟」雪糕。圖／CoCo都可提供。

CoCo都可Ｘ小美「奶茶三兄弟」雪糕，單支售價49元，即日起於7-ELEVEN登場！6/28前參加「夏日大BINGO」冰品活動，更有機會抽中指定冰品「任選2件最低0元」，多款指定冰品免費送你吃，各位快前往7-ELEVEN試試手氣囉。

延伸閱讀：

連續12天加菜！ 錢都「520感恩週」 單點回饋「全品項買一送一」大優惠

超療癒！ IG爆紅台中人氣甜點「貓掌印布丁」　J.W. Cafe每日限量供應

奶茶 冰品 必點 手搖

相關新聞

CoCo「奶茶三兄弟」變成雪糕了！濃郁奶香100%神還原 每口都有料滿足到爆

最強冰品聯名來報到，滿滿都是料有夠滿足！為了迎接炎炎夏日的到來，連鎖手搖品牌「CoCo都可」找來小美推出聯名雪糕，店內的熱門飲品「奶茶三兄弟」搖身一變變成濃郁奶香雪糕，「珍珠、布丁、仙草」的黃金組合，

超療癒！ IG爆紅台中人氣甜點「貓掌印布丁」　J.W. Cafe每日限量供應

udn走跳美食／糖糖 網路爆紅的貓掌印布丁就是這間J.W. Cafe，原本位在台中南屯，後來在西區勤美附近的巷弄裡開二店，不過粉絲團公布南屯店只營業至三月底，所以現在只剩下位在西區的J.W. C

芒果波士頓、芒果礦石蛋糕！夏日最愛5款「芒果甜點」酸甜登場

微酸清甜的「芒果」，是許多人都喜愛的夏季水果，更是絕佳的甜品元素。「BAC」本季以本土芒果，推出「鮮芒果礦石蛋糕」與「鮮...

滿滿蜜桃果肉！ 喫茶小舖女神系「桃氣烏龍」消暑新品上市79折

迎接熱門夏日商機，台中知名外帶茶飲品牌「喫茶小舖」為手搖控帶來最新香氣十足的「桃氣烏龍」，搭配滿滿果肉，邊喝還能邊嚐到豐富層次口感，粉嫩蜜桃香氣必受到女性消費者的青睞。 以茶香濃郁的手摘

唱出「我愛你」手搖買1送1！ 「清水茶香」推5款青梅系戀愛飲 唱情歌免費送粉紅晶球

又到了梅子季節，復古文青系手搖「清水茶香」選在我愛你5/20這一天，一口氣推出5款青梅飲品，除了讓民眾品嚐酸甜戀愛滋味，再同步舉行「放閃大冒險」，當天來店唱出有關「520」或「我愛你」情歌，就可享新品

貓奴手刀搶！「Mister Donut×黃阿瑪」甜甜圈聯名登場 加碼週邊商品萌翻

已經多次推出聯名款甜點的「Mister Donut」，本季攜手超過百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，自5月17日起推出「黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。