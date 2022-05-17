滿滿蜜桃果肉！ 喫茶小舖女神系「桃氣烏龍」消暑新品上市79折

迎接熱門夏日商機，台中知名外帶茶飲品牌「喫茶小舖」為手搖控帶來最新香氣十足的「桃氣烏龍」，搭配滿滿果肉，邊喝還能邊嚐到豐富層次口感，粉嫩蜜桃香氣必受到女性消費者的青睞。

圖／喫茶小舖提供

以茶香濃郁的手摘烏龍為基底，搭配滿滿蜜桃果肉，兼具茶香與果香的「桃氣烏龍」，首推搭配手摘烏龍，也可依照消費者喜好挑選茶種，可搭配青山茉綠、桂花烏龍、文山青茶或烏瓦莊園紅茶，各有不同的香氣與風味特色。

「桃氣烏龍」已於全台喫茶小舖門市上市，即日起至5/22，凡到店購買立即享嘗鮮價55元一杯(原價69元)，就用清香風味茶與蜜桃果肉，開啟夏日味蕾吧！

圖／喫茶小舖提供

圖／喫茶小舖提供

延伸閱讀：

．「520情人日」幸福優惠包！ LOVEBK贈華堡、令果520買1送1、禮坊喜餅買20再贈1盒

．唱出「我愛你」手搖買1送1！ 「清水茶香」推5款青梅系戀愛飲 唱情歌免費送粉紅晶球