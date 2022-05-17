聽新聞
test
0:00 / 0:00
滿滿蜜桃果肉！ 喫茶小舖女神系「桃氣烏龍」消暑新品上市79折
迎接熱門夏日商機，台中知名外帶茶飲品牌「喫茶小舖」為手搖控帶來最新香氣十足的「桃氣烏龍」，搭配滿滿果肉，邊喝還能邊嚐到豐富層次口感，粉嫩蜜桃香氣必受到女性消費者的青睞。
以茶香濃郁的手摘烏龍為基底，搭配滿滿蜜桃果肉，兼具茶香與果香的「桃氣烏龍」，首推搭配手摘烏龍，也可依照消費者喜好挑選茶種，可搭配青山茉綠、桂花烏龍、文山青茶或烏瓦莊園紅茶，各有不同的香氣與風味特色。
「桃氣烏龍」已於全台喫茶小舖門市上市，即日起至5/22，凡到店購買立即享嘗鮮價55元一杯(原價69元)，就用清香風味茶與蜜桃果肉，開啟夏日味蕾吧！
延伸閱讀：
．「520情人日」幸福優惠包！ LOVEBK贈華堡、令果520買1送1、禮坊喜餅買20再贈1盒
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言