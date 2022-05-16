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唱出「我愛你」手搖買1送1！ 「清水茶香」推5款青梅系戀愛飲 唱情歌免費送粉紅晶球

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／清水茶香提供
圖／清水茶香提供

又到了梅子季節，復古文青手搖清水茶香」選在我愛你5/20這一天，一口氣推出5款青梅飲品，除了讓民眾品嚐酸甜戀愛滋味，再同步舉行「放閃大冒險」，當天來店唱出有關「520」或「我愛你」情歌，就可享新品買一送一

進入夏季，正值時節喝一杯青梅涼飲生津超開胃，清水茶香大推5款青梅系愛戀飲品，有基本款的「翠梅玉露」，綠茶茉莉花香搭配完熟青梅加上清爽軟Q的綠茶凍成為「翠梅凍飲」，愛酸的酸民必喝「翠梅雷夢」，青梅搭檸檬消暑再加入Ｑ軟綠茶凍混搭的「翠梅凍檸」，再用一杯冬瓜茶讓我們搭上童年時光機，喝得到冬瓜露香甜糖香搭上完熟青梅的「翠梅甘露」。

左至右翠梅甘露、翠梅雷夢、翠梅凍飲、翠梅玉露、翠梅凍檸。圖／清水茶香提供
左至右翠梅甘露、翠梅雷夢、翠梅凍飲、翠梅玉露、翠梅凍檸。圖／清水茶香提供

迎接520情人日，清水茶香於全台22家門市同步舉行「放閃大冒險」，邀請民眾大方地唱出「我愛你」！5/20當天來店唱出有關「520」或「我愛你」的歌詞，就可享新品買一送一，再免費加料初戀粉色系晶球(每人限購一組，每店限52組)。此外，5/21至5/30還有新品第二杯5折的優惠，走近清水茶香，一整個5月都沈浸在戀愛裡。

圖／清水茶香提供
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綠茶 文青 古早味 買一送一 手搖 清水茶香

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