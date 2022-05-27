招牌仙草冰磚必點！ 以英雄系列為主題「花樣冰城」特色冰店 每種造型都充滿驚喜

台中特色冰店推薦！這間位在台中北屯的花樣冰城，店內裝潢以英雄系列為主題，店裡頭擺放了各式各樣的英雄系列周邊商品，感覺老闆就是個超級英雄迷，主打健康、養生冰品，仙草冰磚是店裡頭的人氣招牌，採用仙草下去製作而成，每次造型都不太一樣，老闆及老闆娘人都很親切呢。

花樣冰城位在台中北屯軍功路上，距離大坑風景區不遠，店面隱身在住宅區中，裝潢還挺低調的。

店裡頭的空間不算大，座位數大概有六、七桌，也有吧檯的座位區，糖糖這天來店裡頭是客滿的狀態，人氣還挺旺的呢。

仔細瞧瞧店裡頭的裝潢，都是以英雄系列為主題，這些可都是老闆個人的私藏，像是雷神索爾的雷神之鎚、薩諾斯及鋼鐵人版的無限手套，還有鋼鐵人面具等，感覺英雄迷們應該會愛死這裡。

花樣冰城菜單

花樣冰城除了招牌仙草冰磚，還有嫩鮮草系列、冰品系列、紅豆甜湯、紫米粥及飲品，品項還挺豐富的。

招牌冰磚 70元

花樣冰城店裡頭必點的招牌仙草冰磚，仙草冰磚每次的造型都不太一樣，採用仙草製作而成，有點像吃枝仔冰的概念，糖糖今天的招牌仙草冰磚有日本貓咪跟小熊這兩種造型，兩個都還挺可愛的。

除了主角仙草冰磚，裡頭配料還有手工嫩仙草、芋圓、地瓜圓、地瓜及芋泥，如果有不喜歡的配料可以換，糖糖將地瓜換成了硬花生，甜度可以調整，糖糖點了無糖，裡頭的嫩仙草給量很大方，口感超古溜，芋圓及地瓜圓也很Q彈，芋泥口感綿密，吃起來也不會讓人覺得甜膩，糖糖覺得搭硬花生超讚，除了濃濃的花生香氣，還多了硬花生的香脆口感～

另一碗小熊仙草冰磚糖糖將備料地瓜換成了珍珠，花樣冰城的珍珠還不錯吃，口感很Q彈，嚼起來帶有淡淡的黑糖香，份量也給的不少。

點仙草系列店家會再額外附上奶油球，加入奶油球後吃起來更加滑順，還多了一股迷人的奶香味。

台中特色冰店又多一間啦～花樣冰城主打健康、養生冰品，配料都是每天新鮮現煮，冰品都可以自選配料，用料實在，價格親民，服務也很親切呢，來到北屯吃冰，糖糖還蠻推薦這間花樣冰城的～

花樣冰城 Flower ice

電話：0979-936943

地址：台中市北屯區軍功路一段395號

時間：11:30~22:00

臉書：https://reurl.cc/lo9mml

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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