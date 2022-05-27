快訊

北市已25萬人確診 柯文哲：達10%已經過了峰值

染疫率6%「與境外差不多」 陳時中曝放寬邊境政策時間

新北發布紓困方案 房屋及牌照稅等八項費用減收

招牌仙草冰磚必點！ 以英雄系列為主題「花樣冰城」特色冰店 每種造型都充滿驚喜

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

台中特色冰店推薦！這間位在台中北屯的花樣冰城，店內裝潢以英雄系列為主題，店裡頭擺放了各式各樣的英雄系列周邊商品，感覺老闆就是個超級英雄迷，主打健康、養生冰品，仙草冰磚是店裡頭的人氣招牌，採用仙草下去製作而成，每次造型都不太一樣，老闆及老闆娘人都很親切呢。

花樣冰城位在台中北屯軍功路上，距離大坑風景區不遠，店面隱身在住宅區中，裝潢還挺低調的。

店裡頭的空間不算大，座位數大概有六、七桌，也有吧檯的座位區，糖糖這天來店裡頭是客滿的狀態，人氣還挺旺的呢。

仔細瞧瞧店裡頭的裝潢，都是以英雄系列為主題，這些可都是老闆個人的私藏，像是雷神索爾的雷神之鎚、薩諾斯及鋼鐵人版的無限手套，還有鋼鐵人面具等，感覺英雄迷們應該會愛死這裡。

花樣冰城菜單

花樣冰城除了招牌仙草冰磚，還有嫩鮮草系列、冰品系列、紅豆甜湯、紫米粥及飲品，品項還挺豐富的。

招牌冰磚 70元

花樣冰城店裡頭必點的招牌仙草冰磚，仙草冰磚每次的造型都不太一樣，採用仙草製作而成，有點像吃枝仔冰的概念，糖糖今天的招牌仙草冰磚有日本貓咪跟小熊這兩種造型，兩個都還挺可愛的。

除了主角仙草冰磚，裡頭配料還有手工嫩仙草、芋圓、地瓜圓、地瓜及芋泥，如果有不喜歡的配料可以換，糖糖將地瓜換成了硬花生，甜度可以調整，糖糖點了無糖，裡頭的嫩仙草給量很大方，口感超古溜，芋圓及地瓜圓也很Q彈，芋泥口感綿密，吃起來也不會讓人覺得甜膩，糖糖覺得搭硬花生超讚，除了濃濃的花生香氣，還多了硬花生的香脆口感～

另一碗小熊仙草冰磚糖糖將備料地瓜換成了珍珠，花樣冰城的珍珠還不錯吃，口感很Q彈，嚼起來帶有淡淡的黑糖香，份量也給的不少。

點仙草系列店家會再額外附上奶油球，加入奶油球後吃起來更加滑順，還多了一股迷人的奶香味。

台中特色冰店又多一間啦～花樣冰城主打健康、養生冰品，配料都是每天新鮮現煮，冰品都可以自選配料，用料實在，價格親民，服務也很親切呢，來到北屯吃冰，糖糖還蠻推薦這間花樣冰城的～

花樣冰城 Flower ice

電話：0979-936943

地址：台中市北屯區軍功路一段395號

時間：11:30~22:00

臉書：https://reurl.cc/lo9mml

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰品 必點 台中美食

相關新聞

招牌仙草冰磚必點！ 以英雄系列為主題「花樣冰城」特色冰店 每種造型都充滿驚喜

udn走跳美食／糖糖 台中特色冰店推薦！這間位在台中北屯的花樣冰城，店內裝潢以英雄系列為主題，店裡頭擺放了各式各樣的英雄系列周邊商品，感覺老闆就是個超級英雄迷，主打健康、養生冰品，仙草冰磚是店裡

OREO 110周年生日慶！7-ELEVEN限定推3款創新甜品　獨家「OREO雙層雪糕」吃起來

品牌強強聯手屢創高話題，為歡慶OREO 110周年生日慶，7-ELEVEN自6月1日起獨家販售2款OREO雪糕，還有1款...

限時5天開喝！拾覺「復刻港覺古早味」 買一送一喝原萃好茶

慶祝新品上市，拾覺強打「復刻港覺古早味」，凡於A區飲品任選1款，可再多喝B區任一飲品1杯，限時5天「買1送1」小確幸追起來！ 人氣手搖飲「拾覺SEEJOY TEA」推出全新「復刻港覺古早味系列」

儲值200就送40！Mr.Wish放大荷包「600現金券等你拿」 喝爆愛文芒果冰沙不心痛

炎熱午後總是忍不住就想來一杯手搖，但又想聰明省荷包的你快點看過來！人氣連鎖手搖「Mr.Wish鮮果茶玩家」從5/27～6/12為止祭出會員專屬限時優惠，只要於官方APP儲值200元，就加碼回饋40元的

冰品控快囤貨！ 全聯開賣艾可仕「歐洲頂級脆皮雪糕」經典3口味，連續14天買一送一

夏日來臨冰品大戰將開打！來自歐洲頂級冰淇淋品牌「EKSELENCE艾可仕」宣布正式進駐全聯，即起推出經典熱銷的三口味「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」與「脆皮白巧克力覆盆子雪糕」，每支售

芋頭控喝爆！ 清原外送限定「芋頭沙西米露」買1送1 超狂優惠最多「買10送10」

芋頭控開喝了！以芋頭、芋泥和芋圓打出知名度的手搖飲業者「清原芋圓」，即日起和UBER EATS外送平台合作，「芋頭沙西米露」皆買一送一，超狂芋頭飲料優惠，單筆下單最多「買10送10」，快揪好友們一起喝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。