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CoCo人氣飲品30元起喝爆！突擊4天25周年優惠 百香雙響炮只要38元
小資手搖控夏天開喝！CoCo都可起限時推出25週年優惠，即日起至5/15於全台門市推出經典「百香雙響炮」、「蜜香凍系列」等特價優惠，最低30元起開喝大杯手搖，粉絲必收。
CoCo都可即日起至5/15於全台門市派出人氣飲品好康回饋，活動期間各門市將各挑2天參與活動，其中爆料系「百香雙響炮」特價38元喝得到，酸甜風味配上珍珠與椰果超滿足。而蜜香凍紅、綠、青茶乃至伯爵蜜香凍果茶亦只要30元，滑順蜂蜜凍配純茶清爽消暑，最高每杯省下20元，都可訂線上訂購外帶同步享優惠。
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