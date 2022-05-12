螞蟻人、無糖控同時滿足！五桐號2新品登場 「最完美手沖泰奶」鹹甜奶霜超加分

泰奶控們有福了！手搖品牌「五桐號」近日強勢推出兩款全新飲品，「最完美手沖泰奶」從原料就下了苦心，特別引進來自泰國當地的茶葉，上層還有滿滿奶霜超加分，讓你不用飛到當地也能享受完美比例泰式奶茶。同步新上市的「玉堂春茶王」，散發優雅梔子花香有夠獨特，熱愛無糖飲品的你可千萬不要錯過了。

圖／五桐號提供。

全新登場的「最完美手沖泰奶」，嚴選泰國正宗老字號清萊茶葉，和香甜煉乳奶水交融出完美比例，看得出店家要百分百還原泰奶的決心，最後再蓋上厚厚一層鮮奶奶霜，鹹鹹甜甜的滋味和泰奶超級搭配，真心推薦身為泰奶控的你，必須買杯來試試！「最完美手沖泰奶」中杯售價65元，每日限量販售，提醒想嚐鮮的各位，盡早到場購買才不會撲空喔。

圖／五桐號提供。

五桐號除了滿足螞蟻人的最愛，無糖控的族群們也別難過，「玉堂春茶王」就是你的新選擇！店家特別和契作茶園合作，精選春茶和冬茶茶葉調配，沖泡後更帶有優雅且獨特的梔子花香，清甜回甘的風味超級適合炎炎夏日來一杯，「玉堂春茶王」大杯售價45元、中杯售價40元。

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