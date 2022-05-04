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行動支付大苑子「送愛文翡翠買1送1」！滴妹「再睡5分鐘」歡慶2週年劇透全新手搖飲

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／大苑子臉書粉專 圖右／再睡5分鐘 NAP TEA臉書粉專
圖左／大苑子臉書粉專 圖右／再睡5分鐘 NAP TEA臉書粉專

近年行動支付逐漸取代現金成為消費者交易商品的主要付款依據。而大苑子也不例外，為了鼓勵行動支付，即日起至5月8日任選三天參加行動支付活動，馬上送「愛文翡翠買1送1」優惠券。另外知名網紅滴妹所開設的「再睡5分鐘」手搖飲成立兩年也預告新品囉，一起來瞧瞧吧！

圖／大苑子臉書粉專
圖／大苑子臉書粉專

愛文翡翠是大苑子針對夏天推出的新品，嚴選時下最新鮮的愛文芒果，加上香醇的翡翠綠茶融合而成的愛文翡翠，簡直是消暑止渴的必喝手搖飲。這回搭配大苑子舉辦的「行動支付日」，只要即日起至5月8日，任選三天其中一天使用大苑子行動支付購買旺來翡翠，另外兩日再使用行動支付購買任一飲品、冰品或鮮果等，馬上能獲贈大杯「愛文翡翠買1送1」優惠券。

圖／大苑子臉書粉專
圖／大苑子臉書粉專

另外知名網紅「滴妹」旗下所創立的「再睡5分鐘」即將也要滿2歲生日囉，為了歡慶2週年，也特地推出「不只是手搖」的全新口號，希望能將療癒與感受放入各種不同的飲料載體，讓消費者能真正享受生活的美好。不僅如此，再睡5分鐘也會於本月推出多款全新手搖飲，敬請期待一下囉！

圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書粉專
圖／再睡5分鐘 NAP TEA臉書粉專

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