超療癒！ IG爆紅台中人氣甜點「貓掌印布丁」　J.W. Cafe每日限量供應

網路爆紅的貓掌印布丁就是這間J.W. Cafe，原本位在台中南屯，後來在西區勤美附近的巷弄裡開二店，不過粉絲團公布南屯店只營業至三月底，所以現在只剩下位在西區的J.W. Cafe II，四月也正式更名成J.W. Cafe囉，所以想吃J.W. Cafe的朋友記得別再跑南屯囉～

J.W. Cafe位在西區美村路一段的巷弄裡頭，從台灣房屋那條轉進來就可以看到，距離向上市場、審計新村、勤美綠園道不遠，巷弄裡雖然不好停車，不過附近蠻多收費停車場，也有路邊停車格。

糖糖很喜歡J.W. Cafe的新店面，空間非常寬敞舒適，座位數也比之前的一店多，裝潢也很有質感，不管是情侶約會、姊妹聚餐或是一人前來都非常適合呢。

J.W. Cafe菜單

貓掌印布丁 130元

最近網路爆紅的就是這款貓掌印布丁，模樣是不是超可愛的呀～最底下是焦糖布丁，上頭頂著一顆店家自製的貓掌生乳酪，上頭的貓掌印是帶有苦甜滋味的咖啡凍。

剛開始看到這款貓掌印布丁，還以為上頭的貓掌是棉花糖或糖霜餅乾，沒想到竟然是咖啡凍加生乳酪，生乳酪冷凍過，吃起來有點像冰淇淋口感，奶香濃郁，搭配帶有苦韻的咖啡凍，層次豐富，好吃不甜膩。

奶蓋脆糖美式 130元

這杯奶蓋脆糖美式也好美，上頭是店家現打的奶蓋，口感相當細緻綿密，頂端鋪上脆脆的焦糖，搭配底下的黑咖啡一起享用，層次比拿鐵還有豐富，這杯超好喝。

麵茶咖啡拿鐵 150元

這杯咖啡麵茶是冬季限定的，糖糖第一次喝到咖啡配麵茶的組合，喝的到咖啡的香醇，伴隨著麵茶的香氣，喝起來一點也不違和，還挺好喝的呢。

J.W. Cafe

電話：04-23012189

地址：台中市西區美村路一段236巷5號

時間：12:00~19:00

臉書：https://www.facebook.com/JemmyWangCafe/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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