快訊

新北「7行政區」高中以下學校停課 下周起改線上學習

泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

超療癒！ IG爆紅台中人氣甜點「貓掌印布丁」　J.W. Cafe每日限量供應

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

網路爆紅的貓掌印布丁就是這間J.W. Cafe，原本位在台中南屯，後來在西區勤美附近的巷弄裡開二店，不過粉絲團公布南屯店只營業至三月底，所以現在只剩下位在西區的J.W. Cafe II，四月也正式更名成J.W. Cafe囉，所以想吃J.W. Cafe的朋友記得別再跑南屯囉～

J.W. Cafe位在西區美村路一段的巷弄裡頭，從台灣房屋那條轉進來就可以看到，距離向上市場、審計新村、勤美綠園道不遠，巷弄裡雖然不好停車，不過附近蠻多收費停車場，也有路邊停車格。

糖糖很喜歡J.W. Cafe的新店面，空間非常寬敞舒適，座位數也比之前的一店多，裝潢也很有質感，不管是情侶約會、姊妹聚餐或是一人前來都非常適合呢。

J.W. Cafe菜單

貓掌印布丁 130元

最近網路爆紅的就是這款貓掌印布丁，模樣是不是超可愛的呀～最底下是焦糖布丁，上頭頂著一顆店家自製的貓掌生乳酪，上頭的貓掌印是帶有苦甜滋味的咖啡凍。

剛開始看到這款貓掌印布丁，還以為上頭的貓掌是棉花糖或糖霜餅乾，沒想到竟然是咖啡凍加生乳酪，生乳酪冷凍過，吃起來有點像冰淇淋口感，奶香濃郁，搭配帶有苦韻的咖啡凍，層次豐富，好吃不甜膩。

奶蓋脆糖美式 130元

這杯奶蓋脆糖美式也好美，上頭是店家現打的奶蓋，口感相當細緻綿密，頂端鋪上脆脆的焦糖，搭配底下的黑咖啡一起享用，層次比拿鐵還有豐富，這杯超好喝。

麵茶咖啡拿鐵 150元

這杯咖啡麵茶是冬季限定的，糖糖第一次喝到咖啡配麵茶的組合，喝的到咖啡的香醇，伴隨著麵茶的香氣，喝起來一點也不違和，還挺好喝的呢。

J.W. Cafe

電話：04-23012189

地址：台中市西區美村路一段236巷5號

時間：12:00~19:00

臉書：https://www.facebook.com/JemmyWangCafe/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 拿鐵 棉花糖 冰淇淋 台中美食

相關新聞

超療癒！ IG爆紅台中人氣甜點「貓掌印布丁」　J.W. Cafe每日限量供應

udn走跳美食／糖糖 網路爆紅的貓掌印布丁就是這間J.W. Cafe，原本位在台中南屯，後來在西區勤美附近的巷弄裡開二店，不過粉絲團公布南屯店只營業至三月底，所以現在只剩下位在西區的J.W. C

芒果波士頓、芒果礦石蛋糕！夏日最愛5款「芒果甜點」酸甜登場

微酸清甜的「芒果」，是許多人都喜愛的夏季水果，更是絕佳的甜品元素。「BAC」本季以本土芒果，推出「鮮芒果礦石蛋糕」與「鮮...

滿滿蜜桃果肉！ 喫茶小舖女神系「桃氣烏龍」消暑新品上市79折

迎接熱門夏日商機，台中知名外帶茶飲品牌「喫茶小舖」為手搖控帶來最新香氣十足的「桃氣烏龍」，搭配滿滿果肉，邊喝還能邊嚐到豐富層次口感，粉嫩蜜桃香氣必受到女性消費者的青睞。 以茶香濃郁的手摘

唱出「我愛你」手搖買1送1！ 「清水茶香」推5款青梅系戀愛飲 唱情歌免費送粉紅晶球

又到了梅子季節，復古文青系手搖「清水茶香」選在我愛你5/20這一天，一口氣推出5款青梅飲品，除了讓民眾品嚐酸甜戀愛滋味，再同步舉行「放閃大冒險」，當天來店唱出有關「520」或「我愛你」情歌，就可享新品

貓奴手刀搶！「Mister Donut×黃阿瑪」甜甜圈聯名登場 加碼週邊商品萌翻

已經多次推出聯名款甜點的「Mister Donut」，本季攜手超過百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，自5月17日起推出「黃...

新品「令果520」買1送1！ 「鬍子茶 x 台灣農林」跨界推3款蜜月紅茶系列 可免費加茶凍

本土茶飲新高度！「鬍子茶WHO'S TEA ×台灣農林」指定限時回歸飲品、最新飲品及限量杯身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。