51連假買1送1！ 大苑子加量級「愛文芒果冰沙DoubleDouble」強勢回歸 芒果控喝得超過癮

芒果控追起來！大苑子愛文芒果Double系列強勢回歸，於4/30開賣「愛文芒果冰沙DoubleDouble」，超過二顆以上的新鮮芒果就在這一杯。並特別於五一連假期間推出會員限定超狂回饋「愛文翡翠、旺來翡翠買一送一」，就是要讓芒果控喝好吃滿！

大苑子嚴選屏東枋山枋寮、台南玉井和南化的愛文芒果製作飲品，每年春夏季讓飲料控最期待的愛文芒果Double系列來了，於4/30推出加量級「愛文芒果冰沙DoubleDouble」，一顆芒果喝不夠那就再升級，使用二杯以上新鮮芒果製成，一口愛文芒果冰沙一口芒果丁，喜愛的朋友滿滿幸福享受！

愛文芒果冰沙Double Double(L)，170元、愛文翡翠Double(L)，100元。圖／大苑子提供

更於五一連假期間推出會員限定的超狂回饋「愛文翡翠、旺來翡翠買一送一」，每個品項各限量10,000張，只要立刻下載大苑子APP註冊成為會員，即可在APP內領取買一送一優惠券，「愛文翡翠買一送一」4/30領取5/1兌換，「旺來翡翠買一送一」5/1領取5/2兌換，以優惠價70元就能享用涼爽順口又解渴的愛文翡翠、旺來翡翠。

迎接溫馨五月，4/30~5/1期間於在大苑子APP-Juicy Store推出「愛文翡翠Double」x The Body Shop「芒果香氛護手霜」守護組合，限量520組。大苑子於5/7起在臉書推出母親節獨家抽獎活動，凡留言者即有機會獲得芒果香氛護手霜乙條，活動辦法請見大苑子臉書貼文。

芒果香氛護手霜+愛文翡翠Double商品券套組，優惠價320元。圖／大苑子提供

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