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外送員揪感心！「二口旅茶」51勞動節手搖大放送 Uber Eats & foodpanda「黃金烏龍」免費喝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／二口旅茶
圖／二口旅茶

迎接5月1日勞動節，「二口旅茶」感謝外送員辛苦奔波，以行動支持5/1當日全時段大放送，Uber Eatsfoodpanda雙平台外送員至門市即可免費領取「黃金烏龍」乙杯，限量好禮100杯，送完為止，好康消息讓外送司機們揪感心！

文青系手搖飲「二口旅茶」預備迎接夏日，推出2款金黃誘人的熱帶系果茶，「玉荷蘆薈烏龍」鎖定咀嚼控的喜好，加入蜜甜荔枝及爽脆蘆薈調配，清爽甘甜，定價65元；另一款「金鑽烏龍」台灣味十足，以鳳梨風味融入烏龍茶基底，茶香升級，酸甜不膩，單杯售價60元。

「玉荷蘆薈烏龍」售價65元、「金鑽烏龍」售價60元。圖／二口旅茶
「玉荷蘆薈烏龍」售價65元、「金鑽烏龍」售價60元。圖／二口旅茶

二口旅茶以實際行動支持外送員推出超殺活動，5/1勞動節當日全時段大放送，Uber Eats 和 foodpanda 外送員至門市就能免費享用「黃金烏龍」1杯，限量100杯，送完為止。同步邀請民眾共同防疫守護台灣，5/8至5/20，購買任一款新品，搭配其他菜單飲品，即可獲贈品牌限定質感口罩，每間門市每日限量35組。

圖／二口旅茶
圖／二口旅茶

圖／二口旅茶
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勞動節 手搖 foodpanda Uber Eats

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