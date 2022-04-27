Mr.Wish「楊枝甘露」回來了！超過半杯料超滿足 51連假第二件7折開喝芒果系列
手搖控們敲碗已久的「芒果季」來了！各家品牌都陸續推出芒果系飲品，今年Mr.Wish帶著3款芒果飲品登場，除了重磅回歸的「楊枝甘露」，愛文芒果冰沙、芒果厚奶也是消暑利器。在五一連假期間（4/29-5/2）購買芒果系列更享有第2杯7折優惠，滿足嘴饞的同時又不讓錢包心痛，必須衝一波了吧！
Mr.Wish芒果季首推高人氣回歸的「楊枝甘露」，整杯主打真材實料吃得到芒果果肉，清新的椰奶香氣、清爽柚肉，還有增添口感的西米露，超過半杯以上的料超級滿足，讓人忍不住一口接一口。百分之百消暑的愛文芒果冰沙、喝得到濃郁芒果香與奶香的芒果厚奶也是推薦名單，熱愛芒果的你必須嘗試看看。楊枝甘露售價85元，愛文芒果冰沙、芒果厚奶中杯售價65元、大杯售價85元。
除了芒果系列之外，還有驚喜出現的甘露好夥伴「蜜桃甘露」！Mr.Wish與統一集團合作推出的限定飲品，蜜桃冰沙搭配統一AB優酪乳，激發出水蜜桃的甜蜜果香，身為甘露的重點就是要喝得飽也吃得滿足，水蜜桃果肉當然不用提，另外加入整整100克的「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ方Q」，口感就像軟糖般Q彈帶勁，喜歡咀嚼感的你不能錯過。蜜桃甘露售價110元。
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